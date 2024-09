Tennis, il campione dimentica la sua Ferrari in un garage per 10 anni: il valore attuale è clamoroso

Dopo ben 10 anni il campione di tennis ha deciso di andare a riprendere la Ferrari dimenticata in un garage. La storia è da brividi.

Nessuna persona al mondo si immaginerebbe mai di lasciare la propria auto ad arrugginire all’interno di un garage per 10 anni, specie se è una Ferrari. Eppure, un tennista di altissimo livello lo ha fatto e proprio per questo la storia che descrive tale particolare gesto ha attirato l’attenzione di tanti media. Ovviamente, quando è stata ripresa, era piena di polvere e non era affatto utilizzabile. Uno spreco che lascerebbe stupito chiunque, anche perché il valore di questo modello è a dir poco impressionante.

Oltre a essere un campione noto nel mondo del tennis, il personaggio che ha compiuto questo gesto (imperdonabile per gli amanti del Cavallino Rampante) è stato anche un giocatore di hockey sul ghiaccio e un noto imprenditore. Insomma, tutte attività che gli hanno permesso di divenire molto ricco. Proprio per questo motivo, la sua collezione di Ferrari, ma anche di Mercedes e Jaguar, è di quelle imparagonabili al mondo.

Ma c’è di più, perché la passione per il mondo dei motori dell’ormai ex campione di tennis si è estesa fino ad accogliere nella sua collezione anche diverse motociclette. Sono circa 400 i modelli, fra moto e auto, che possiede, tra cui ne spicca uno che è appartenuto nientepopodimeno che ad Al Capone.

Ex campione di tennis dimentica la sua Ferrari in garage

Fra i tantissimi esemplari che possiede, ci può stare che uno gli possa sfuggire, o perlomeno così è successo. Una svista, memoria annebbiata o, forse, una serata fuori dalle righe hanno indotto l’ex campione di tennis a dimenticare una Ferrari F40 da 630 mila euro (prezzo pagato per averla) in un garage per ben 10 anni.

In molti se lo ricorderanno, visto che negli anni ’70 affrontò Panatta e i compagni di nazionale in Coppa Davis. Si tratta di Ion Tiriac, il campione romeno che ha conquistato nella sua carriera ben due ori alle Universiadi del ’65, tre argenti in Coppa Davis e ben 22 titoli in doppio.

Dopo la sua entusiasmante carriera sportiva, coronata anche da una presenza alle Olimpiadi invernali del 1964 giocando a hockey sul ghiaccio, ha fondato una banca. A oggi ha un patrimonio valutato circa due miliardi di dollari ed è stato il primo romeno ad apparire nella lista dei miliardari stilata da parte di Forbes.

Insomma, nessuno lascerebbe mai una Ferrari F40 ad arrugginire in garage, ma un miliardario del genere può anche permetterselo. A comunicargli, dopo ben 10 anni, che l’auto era là dentro fu il signor Bekcer. Quest’ultimo gli disse che l’auto era nel garage inutilizzata e anche sporca, quindi doveva essere trasportata in altro luogo. Tiriac mandò una persona a ritirarla e la fece portare a Maranello, dove fu revisionata. Dopodiché, la vendette a un valore di ben 2 milioni di euro. Storia assurda ma molto particolare e che meritava di esser raccontata.