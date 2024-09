Leclerc, oltre al danno la beffa: l’annuncio di questi minuti è una mazzata

Non è stato il migliore dei weekend per Leclerc, ma il monegasco ha subito anche una clamorosa beffa al termine della gara.

Singapore avrebbe dovuto essere il tracciato nel quale la Ferrari sarebbe riuscita ad avvicinarsi ancora di più alla Red Bull, provando dunque a mantenere accesa la fiammella della speranza per il titolo mondiale. La tappa asiatica purtroppo è stata un vero e proprio disastro da parte della casa italiana, con la Rossa che ha fallito completamente le qualifiche e in gara ha salvato il salvabile.

Considerando come fosse partito dalla nona posizione, il quinto posto finale di Leclerc evidenzia indubbiamente una grande prestazione da parte del pilota ex Alfa Romeo, però questo non basta. Gli 8 punti recuperati a Baku sono finiti ancora una volta dalla parte di Verstappen, annullando la differenza, ma con due gare in meno.

La Ferrari ora deve pensare al futuro, soprattutto considerando come ci sia un Leclerc in grande crescita nella gestione della gara e dal prossimo anno vi sarà uno splendido dualismo con Lewis Hamilton. Intanto però c’è un altro grande saggio della massima competizione internazionale che non sembra essere del tutto convinto che la Ferrari a Singapore abbia fatto tutto il possibile.

Alonso accusa la Ferrari:” A Singapore doveva vincere”

Al termine della gara sono molti coloro che sono rimasti stupiti nel vedere un Max Verstappen così performante, capace dunque di mettere una pezza dinnanzi alle difficoltà attuali della Red Bull. Anche Alonso si è stupito non solo della prova del tre volte campione del mondo, ma anche del crollo della Ferrari, con lo spagnolo che addirittura la riteneva la favorita, come ha spiegato al termine della gara.

“La Ferrari avrebbe dovuto vincere questa gara, probabilmente era la monoposto più veloce di tutto il fine settimana. Essere finiti a pochi secondi da loro è un grande risultato per noi”. Fernando Alonso dunque bacchetta in modo evidente la gestione della Ferrari, con la gara che non è stata dunque per niente soddisfacente e che porta non pochi rimorsi.

Per lo spagnolo l’annata è stata deludente, con la sua Aston Martin che si è mai rivelata competitiva. Leclerc intanto deve leccarsi le ferite e pensare ora a questi ultimi sei weekend che lo dividono dalla fine della stagione 2024. Poi ci sarà il nuovo anno, l’ultimo di questa Era di monoposto, con la Ferrari che punta al colpo grosso con il Dream Team formato da Leclerc ed Hamilton.