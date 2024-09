Stellantis, è al capolinea: sono già iniziate le procedure, fine di un’era

La crisi del settore Automotive si è fatta sentire anche in casa Stellantis. La risposta del Gruppo porta a un cambiamento epocale.

La situazione è in divenire e quotidianamente ci sono degli aggiornamenti molto preoccupanti per il settore dell’Automotive europeo e statunitense. Il numero di vendite non aiuta affatto le aziende già in difficoltà per via dell’alta concorrenza che arriva dal mondo orientale e Stellantis ha deciso di muoversi in tempo prima di arrivare al capolinea. I dirigenti dei marchi che hanno fatto la storia del comparto sono in forte fermento e stanno tentando di tutto pur di salvare una situazione che sembra esser divenuta insostenibile.

Il collasso delle vendite riguardanti i modelli elettrici ha portato diverse aziende ad affrontare periodi di profonda crisi. Ora, anche Stellantis deve far fronte a questo momento storico alquanto preoccupante e potrebbero iniziare a saltare le prime teste ai vertici. Una di quelle maggiormente in pericolo per il suo ruolo all’interno del Gruppo è quella del CEO Carlos Tavares, in scadenza di contratto a inizio del 2026.

Secondo la rivista Bloomberg, molto accreditata a livello internazionale, le dirigenze sono già in cerca di un suo sostituto. Da quanto emerge su alcuni quotidiani, poi, sembrerebbe che anche lo stesso Tavares si stia adoperando per poter favorire la sua successione ai vertici. Un portavoce del Gruppo, invece, ha affermato che la situazione è “normale” e che c’è anche la possibilità, pur se remota, che il dirigente portoghese possa restare ancora a lungo con loro (Auto.everyeye.it).

Stellantis, cosa ci si aspetta dal futuro

Le vendite deludenti del Gruppo sul mercato nordamericano, specie per gli storici modelli della Jeep, della Ram e della Dodge, hanno destato molta preoccupazione. Anche in Europa, durante il 2024, si è vista una perdita delle quote di mercato di Stellantis alquanto spaventosa. Solo la Fiat, infatti, in confronto all’anno precedente ha perso circa 32 mila immatricolazioni.

Pur se Tavares ha tentato di muoversi repentinamente, tagliando i costi delle autovetture, la domanda è rimasta debole. Il 9 e 10 ottobre saranno delle date determinanti per il futuro di Stellantis. In quei giorni, infatti, i vertici si riuniranno negli Stati Uniti, così da poter fare il punto sulla situazione e tentare di poter rilanciare le attività.

Le auto del Gruppo si stanno vendendo più lentamente oltre oceano e ciò può minare il ruolo e il rinnovo di contratto di Carlos Tavares. La ricerca del sostituto di quest’ultimo sembra essere ancora agli inizi, ma il nome di Luca De Meo, ovvero l’ex manager della Fiat e uomo al comando della Renault, sembra essere fra i più papabili. Quest’ultimo, però, sta ottenendo egregi successi sul mercato automobilistico nel suo nuovo ruolo e difficilmente lascerà l’azienda francese. Solo il tempo ci dirà cosa succederà ma, intanto, è chiaro che qualcosa si sta muovendo e sta scuotendo profondamente tutto l’ambiente.