Geely E2: L’Auto Elettrica Cinese da Meno di 20.000 Euro Sbarca in Italia

Arriva una compatta a batterie che parla la lingua della strada, non quella dei salotti: prezzo da utilitaria, ambizioni da grande. È la Geely E2, l’auto elettrica che promette di portare la spina nel quotidiano di chi conta i centesimi e non rinuncia al gusto di guidare.

Ci sono lanci che fanno rumore e lanci che fanno domande. La Geely E2 appartiene alla seconda categoria. Chi la guarda pensa subito: posso davvero passare all’auto elettrica senza stravolgere il mio bilancio? La curiosità è legittima. In Cina questa compatta è già un bestseller. In Italia arriva mentre il marchio apre il ventaglio con i SUV EX5 e Starray EM-i. Un segnale chiaro: strategia e non comparsate.

Prima di parlare di prezzo, partiamo dal perché. La E2 nasce per la città larga e per le tangenziali corte. È una cinque porte compatta, abitacolo razionale, bagagliaio che non chiede scuse. La postura è alta il giusto per vedere bene, ma senza effetto “torre”. Dentro, l’idea è semplice: meno fronzoli, più cose che servono. Schermo centrale, comandi chiari, connettività che non ti fa impazzire. È il tipo di macchina che immagini parcheggiata sotto casa, cavo in mano e la spesa nel baule.

Prezzo e posizionamento in Italia

Il punto che sposta gli equilibri arriva qui: la Geely E2 debutta con un prezzo di 19.900 euro, IVA inclusa. Meno di 20 mila per un’elettrica nuova, con garanzia ufficiale e rete in crescita. Con gli incentivi nazionali e locali, quando disponibili e se si rientra nei requisiti, il conto può scendere in modo sensibile. La scelta è chiara: attaccare il cuore del mercato italiano delle citycar e delle compatte, dove ogni euro pesa e l’auto è un bene quotidiano, non un oggetto da salotto.

Gli allestimenti per l’Italia, al momento, non sono tutti dettagliati pubblicamente. Geely punta su una dotazione concreta: sistemi di assistenza alla guida di base, infotainment connesso, clima, sensori e una buona illuminazione. Le specifiche definitive della “dotazione completa” verranno comunicate all’apertura ordini: è corretto saperlo e pretenderlo, perché qui si gioca una parte del valore percepito.

Autonomia, ricarica e vita vera

Capitolo autonomia. Il dato WLTP ufficiale per l’Italia non è ancora pubblicato. In Cina i numeri usano cicli diversi e non sono sovrapponibili. Traduciamolo in pratica: una compatta elettrica pensata per l’uso urbano oggi copre senza ansie settimane di tragitto casa-lavoro da 20–30 km al giorno, con una sola ricarica domestica settimanale su presa dedicata o wallbox da 3,7–7,4 kW. Per i viaggi lunghi? Si fa, pianificando le soste e puntando alle colonnine veloci. Le tempistiche di ricarica in corrente continua per la versione italiana saranno da verificare: è un’informazione chiave, e la terremo d’occhio.

Piccolo esempio reale. Parcheggio su strada, colonnina pubblica a 600 metri. La sera collego, la mattina ho “pieno” sufficiente per la settimana. Costo? Dipende dalla tariffa, ma di notte e in abbonamento oggi è spesso competitivo con il pieno di benzina per gli stessi chilometri urbani. Con una wallbox privata il risparmio cresce e la comodità raddoppia.

Intanto, l’arrivo parallelo dei SUV EX5 e Starray EM‑i racconta di una gamma che si fa larga: elettrico dove ha più senso, ibrido dove serve flessibilità. Scelta quasi “mediterranea”, verrebbe da dire: pragmatica e poco ideologica.

Non tutto è scritto, ed è giusto così. Prezzo centrato, vocazione urbana, promessa di semplicità. La domanda che resta è personale: quante volte, davvero, vi servono più di 200 chilometri in un giorno? Se la risposta è “raramente”, forse la spina non è un salto nel buio. È solo la porta del garage che si apre in silenzio. E a volte quel silenzio vale più di mille cavalli.