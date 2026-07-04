Marquez elogia Bagnaia: ‘Il suo miglior pregio? L’onestà’. Addio al box condiviso nel 2027

Nel rombo dei compressori e nell’odore di gomma calda, c’è una stretta di mano che vale più di cento giri: Marc Marquez guarda Pecco Bagnaia e dice piano, ma netto: “Il suo miglior pregio? L’onestà”. È una frase semplice, che però sposta l’aria nel box. Perché racconta due campioni che si riconoscono, prima ancora che si sfidino.

Li abbiamo visti sorridere a denti stretti e rincorrersi a pochi millimetri. Non serve la lente del tecnico per capire che qui c’è qualcosa di raro. Due modi di stare in sella, due storie. Da una parte l’otto volte iridato, capace di piegare il corpo oltre il limite. Dall’altra il due volte campione MotoGP 2022 e 2023, guida pulita, freddezza da chirurgo.

L’elogio che conta

Quando Marquez parla di “onestà”, tocca un nervo buono. In pista conta più di quanto sembri. Vuol dire linee chiare, niente giochetti sporchi, parole dritte nel paddock. Vale nelle domeniche che bruciano, come a Jerez 2024, quando la volata si è decisa sotto i decimi e l’abbraccio finale ha azzerato il rumore. Il pubblico capisce, si fida.

I numeri aiutano a mettere a fuoco. Marquez ha otto titoli mondiali complessivi, sei nella top class. Bagnaia ha firmato due corone consecutive in MotoGP. Non è la stessa storia, ma è lo stesso livello. E la convivenza nello stesso team è stata una palestra: telemetrie condivise, strategie da armonizzare, ruoli da ridisegnare gara dopo gara.

Solo a metà di questo racconto arriva il punto che cambia la scena: nel 2027 i due non saranno più compagni di squadra. Il “box condiviso” chiude qui la sua parentesi. Le strade si dividono, per scelta tecnica, equilibri di progetto, fisiologia dello sport. Al momento non ci sono dettagli ufficiali e pubblici sulle destinazioni, né sui termini contrattuali: è corretto dirlo con chiarezza.

Prospettive e impatto

Cosa cambia in pista? Tanto, ma non tutto. Finisce la convivenza, non il duello. Anzi: separati, i due liberano margine. Strategia meno condizionata, sviluppo più mirato, gestione gomme cucita sui propri punti forti. Lo sa chi segue la Ducati da vicino: due leadership nello stesso garage sono un acceleratore, ma anche un continuo esercizio di equilibrio.

C’è poi l’effetto su chi guarda. L’addio al box condiviso non spegne il racconto, lo allarga. Da una parte l’istinto feroce di Marquez, dall’altra la freddezza elastica di Bagnaia. Due stili che, divisi da un corridoio diverso, potrebbero regalarci corse più “senza rete”. Meno diplomazia, più verità. Che in fondo è ciò che lo stesso Marquez ha riconosciuto: l’onestà come metro, anche quando brucia.

Un dettaglio che resta addosso? La capacità di dirsi le cose. Ricordate quelle interviste post-gara senza frasi fatte, con ammissioni limpide su errori di staccata o gomme scelte male. Non succede spesso in questo sport. Succede quando c’è rispetto reciproco, quando le parole pesano come i sorpassi.

Il 2027 arriva in fretta. Ci arriveremo con più curiosità che nostalgia. Perché in questo addio non c’è frattura, c’è evoluzione. E allora la domanda è semplice: lontani dallo stesso box, quanto in alto potranno spingersi, liberi di essere pienamente se stessi? Forse la risposta è già nell’immagine iniziale: due caschi appoggiati, le visiere alzate, e una parola corta che non fa rumore ma fa strada. Onestà. Sempre.