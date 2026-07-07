Roberto Daprà e Luca Guglielmetti: Vittoria Italiana al 14° Rally di Roma Capitale tra Successi Europei e Ambizioni Mondiali

Il rombo sulle strade di Roma ha un accento italiano. Una coppia giovane sale sul palco d’arrivo tra fumogeni e applausi. E per un attimo, nell’eco dei clacson, l’idea di un futuro mondiale sembra più vicina di quanto osassimo immaginare.

Il 14° Rally di Roma Capitale

ha messo in prima fila due nomi che conosciamo e che ora suonano più forti: Roberto Daprà e Luca Guglielmetti. La loro vittoria ha il sapore delle giornate limpide. Strade dall’asfalto vivo. Pubblico fitto. Italia in vetrina.

Al momento in cui scrivo, l’esito è riportato come ufficiale dagli organizzatori; non ho ancora riscontri federali completi. La sostanza però non cambia: la gara crea una scossa. E lo fa dentro un contesto che parla chiaro.

Il Rally di Roma è dal 2017 una tappa cardine del FIA European Rally Championship (ERC). È organizzato da Motorsport Italia, guidata da Max Rendina, campione del mondo Produzione nel 2014. Roma accoglie, Fiuggi di solito fa da base, il Lazio diventa un anfiteatro naturale. L’Italia ci sa fare con i rally su asfalto. Lo dimostra in casa e lo porta in Europa.

Qui la prestazione di Daprà e Guglielmetti non è un lampo isolato. È il segno di una filiera. ACI Sport cresce giovani con ACI Team Italia, li manda a sporcarsi tute e taccuini in gare selettive. Roma è l’esame più pubblico. Davanti alle telecamere e a una platea internazionale.

La coppia ha corso con ordine e ritmo. Ha protetto i tratti insidiosi. Ha spinto quando la strada si apriva. Ha letto bene il meteo, che a Roma e in Ciociaria cambia spesso sul filo dei minuti. Non serve essere tecnici per capirlo: quando la macchina scollina pulita e la voce del navigatore taglia l’abitacolo, tutto si tiene. È chimica. È lavoro.

Secondo le informazioni disponibili, la classifica li premia per costanza più che per un acuto singolo. Un modo classico per vincere in ERC. E un indizio su come si ragiona se guardi oltre l’orizzonte.

Il segnale che arriva da Roma

Roma è un crocevia europeo. Team stranieri arrivano per misurarsi con prove famose per ritmo e trappole. Gli italiani rispondono con maturità. Negli ultimi anni i nostri hanno firmato tappe, podi, titoli nazionali di peso. La gara di Rendina tiene insieme tutto: promozione, sicurezza, televisione, identità. Questo è un punto spesso sottovalutato: la forma qui serve al contenuto. La regia dell’evento fa crescere i piloti, non solo l’immagine.

E quindi la domanda, finalmente, esplode a metà giornata: se Roma regge l’Europa così bene, perché non pensare in grande? L’Italia ha già il WRC con la Sardegna. Ma una tappa su asfalto, in centro Italia, con questa qualità organizzativa, ha senso. Non domani mattina. Non per suggestione. Per progetto.

Dall’Europa al Mondiale: un’idea concreta

Un passo verso il Campionato del Mondo chiede tre cose. Un format urbano-iconico che parli al mondo senza chiudere la città. Prove speciali nel Lazio che garantiscano sicurezza, spazi e logistica. Una filiera sportiva che porti al via più di un italiano pronto a giocarsela. Roma oggi ha due su tre. La terza è in costruzione. La vittoria di Daprà e Guglielmetti allunga il ponte.

Non c’è fretta. C’è maturità. C’è una lingua, quella dei rally, che qui suona naturale. Si capisce dai volti a bordo strada, dai bar pieni all’alba, dalle foto polverose appese nei negozi. Da Roma, l’Europa ci guarda. E noi, guardando oltre il Tevere, cosa vogliamo vedere tra cinque anni: un’altra coppa lucida in bacheca o il primo semaforo verde del Mondiale che si accende proprio qui?