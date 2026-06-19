Rivoluzione nel Mondo della Superbike: Dal 2028 l’Australia Lascia Phillip Island per The Bend

Un vento diverso soffia dal sud. L’oceano davanti, i gabbiani di lato, il profilo blu di una pista che ha fatto scuola. Il Round australiano di Superbike ha messo radici lì. Eppure, dopo quasi quarant’anni, quel paesaggio non sarà più la sua casa.

C’è un’immagine che molti tengono in tasca: moto in piega a Stoner Corner, la scia del mare, il brivido freddo di fine estate. Phillip Island è nata per correre forte. Pochi fronzoli. Curve veloci, aria salmastra, un ritmo che non perdona. Qui hanno brillato leggende come Bayliss e Rea. Qui spesso è partito il mondiale, tra prove segnate dal vento e gare decise sull’ultima curva.

La pista misura 4,445 km. Dodici curve. Pneumatici sotto stress, soprattutto a sinistra. Pirelli lo sa: scelta di pneumatici cruciale, degrado alto, tattica trasparente. Il pubblico lo intuisce appena dal suono: se cali, sei finito. Phillip Island non nasconde nulla.

Eppure, il motorsport vive di cambi di scena. Crescono i costi. Cambiano gli equilibri tra governi locali e promoter. La logistica pesa. La sicurezza chiede margini, vie di fuga, spazi. È la normalità di un campionato che vuole correre forte e dormire sereno.

Perché cambiare adesso

Negli ultimi anni, gli organizzatori hanno guardato oltre lo stretto di Bass. Non è una resa. È un aggiornamento. I calendari si costruiscono con incastri millimetrici. Si parla di contratti, di investimenti, di un pubblico che chiede accessibilità. Al momento, alcuni dettagli economici non sono pubblici. Ma l’orientamento è netto.

Dal 2028, il Round australiano della Superbike lascerà Phillip Island per trasferirsi a The Bend Motorsport Park, a Tailem Bend, nell’Australia Meridionale. Gli organizzatori lo hanno indicato come nuovo capitolo. La durata dell’accordo non è stata comunicata in modo ufficiale. È un passaggio simbolico e pratico insieme: una pista moderna, un’area servizi ampia, una comunità locale che ha scommesso forte sullo sport.

The Bend: cosa aspettarsi

The Bend è giovane. Ha aperto nel 2018. Ha più layout. Quello “International” misura 4,95 km, con un lungo rettilineo, frenate nette e cambi di direzione pensati per sorpassi puliti. Esiste anche il tracciato GT da 7,77 km, tra i più lunghi al mondo, usato di rado. Le vie di fuga sono generose. Il paddock è largo. Gli impianti sono pronti a eventi di massa.

Sarà un’altra storia di gomme e ritmo. A Phillip Island gestivi l’usura a occhi bassi. Qui, a The Bend, conteranno accelerazione e staccata, specie alla curva 1 e alla 6. L’entroterra porta caldo secco. Addio sferzate dell’oceano. Benvenute giornate terse, con l’asfalto che sale di temperatura. Il circuito è a poco più di un’ora da Adelaide. Per i fan, significa voli più semplici, hotel vicini, rientri meno complicati.

Un tecnico me lo disse una volta, davanti a un muretto: le piste sono come accenti. Ti cambiano il tono di voce. Phillip Island parla veloce, quasi sussurra tra due raffiche. The Bend scandisce le parole, ti invita a costruire il sorpasso, non a cercarlo d’istinto.

Questo passaggio non cancella nulla. Le cartoline rimangono. Rimangono le domeniche con il mare grigio e il casco appannato, i “wow” detti senza pensarci, le fughe in tenda la notte, col rumore delle onde a fare da metronomo. Ora tocca a una pianura ampia, al rosso della terra, a una linea dritta che ti guarda e chiede: quanto coraggio hai oggi? E noi, guardando la nuova mappa, ci chiediamo se il cuore seguirà le moto. O se, per una volta, saranno le moto a seguire il cuore.