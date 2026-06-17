Daimler Truck punta al settore militare: nasce ‘Daimler Truck Defence’ con obiettivo di un miliardo di euro entro il 2028

Quando un costruttore che associa alle strade di ogni giorno decide di affacciarsi dove la strada finisce, qualcosa cambia davvero. È il caso di Daimler Truck, che stringe il volante e vira verso il mondo della difesa con ambizione e pragmatismo.

C’è un’immagine che torna alla mente: il muso alto di un Unimog che risale una pista fangosa, lento ma inesorabile. È lo stesso DNA che oggi Daimler Truck vuole organizzare meglio, mettendo ordine a ciò che già faceva e dandogli un nome unico: Daimler Truck Defence. Non è un vezzo di branding. È una scelta strategica.

L’azienda nata dallo spin-off da Mercedes‑Benz ha già un piede solido nei veicoli militari e “speciali”: pensa ai camion basati su Arocs/Actros, al robusto Zetros, ai kit di protezione per cabina, ai pacchetti per il trasporto logistico in teatri complessi. Con il nuovo marchio, queste attività si unificano. Un solo interlocutore, procedure più snelle, proposte più chiare per Stati e forze armate.

Perché ora

Perché questo passo arriva adesso? Il contesto europeo spinge forte. La Germania parla da tempo di “Zeitenwende”, ha sbloccato un fondo straordinario per la difesa e punta a restare sopra il 2% del PIL, in linea con gli impegni NATO. Molti Paesi stanno aggiornando flotte logistiche: servono camion affidabili per munizioni, carburanti, ponti mobili, comunicazioni. Qui contano tempi di consegna rapidi, costi prevedibili, assistenza capillare. Punti di forza di un gruppo che ogni giorno tiene in moto migliaia di flotte civili in tutta Europa.

In questo scenario, la partita non si gioca solo sui mezzi. Si gioca anche su come li mantieni: catene di fornitura sicure, pezzi disponibili, tecnici formati. È la stessa logica che fa la differenza quando il tuo furgone non può stare fermo un giorno di troppo. Portarla nel settore della difesa è un vantaggio competitivo immediato.

Cosa cambia e per chi

Con Daimler Truck Defence, il catalogo dovrebbe diventare più leggibile: piattaforme 4×4, 6×6 e 8×8, cabine rinforzate, soluzioni per climi estremi, predisposizioni CBRN, pacchetti di connettività e diagnostica remota. Dettagli su gamma, stabilimenti e partnership industriali non sono stati resi pubblici in modo completo al momento: ogni ipotesi oltre questo sarebbe una forzatura. È ragionevole aspettarsi, però, continuità con quanto già adottato dalla Bundeswehr e da altri clienti internazionali, inclusi allestimenti “off‑the‑shelf” adattati con moduli militari per ridurre tempi e costi di ciclo vita.

E qui arriva il punto: la casa tedesca si dà un traguardo concreto, ambizioso e misurabile. L’obiettivo dichiarato è raggiungere un miliardo di euro di ricavi entro il 2028 con le attività riunite sotto il nuovo marchio. È una cifra che, letta accanto ai programmi di riarmo europei, non suona campata in aria. Ma richiederà gare vinte, consegne puntuali, servizi post‑vendita impeccabili. E una proposta chiara contro rivali agguerriti come RMMV, Iveco Defence, Arquus e Oshkosh.

C’è anche una domanda “terra‑terra”: e la sostenibilità? Nei campi d’addestramento arrivano già camion che usano HVO al posto del diesel fossile; si testano elettrificazioni leggere per missioni di base. Le forze armate avranno deroghe, certo, ma chi porterà soluzioni pulite e semplici da gestire avrà un vantaggio. Qui l’esperienza di un gigante dei trasporti civili può fare la differenza.

In fondo, questa mossa parla a tutti noi. Perché riconosciamo quei camion sulle nostre strade. E ora li immaginiamo, senza rumore di fanfare, in ruoli più silenziosi ma cruciali: ponti da posare, convogli da proteggere, strade da riaprire dopo un’alluvione. La domanda è semplice e disarmante: quanto siamo pronti a vedere i loghi di ogni giorno anche dove la quotidianità si spezza?