Rottamazione Bollo Auto in Puglia: Sanzioni Azzerate e Possibilità di Pagamento Rateizzato

In Puglia c’è aria di tregua fiscale. Se hai lasciato indietro uno o più bolli auto, potresti chiudere il conto senza ansia, con un patto semplice e chiaro: pagare il dovuto, senza fronzoli, e ripartire leggero. È una finestra rara, che parla di fiducia e di seconde occasioni.

Per anni il bollo auto è stato il conto sospeso che toglie il sonno. Cambi lavoro, vendi l’auto, ti sfugge una scadenza. Il tempo passa, arrivano sanzioni e interessi, e quel piccolo debito diventa ingombrante. Ora la Regione Puglia vuole cambiare il finale: una rottamazione del bollo che azzera gli extra e ti lascia pagare solo l’imposta.

Non è ancora tutto deciso. Il Consiglio regionale ha annunciato l’intenzione di aderire alla mini-sanatoria prevista dal decreto-legge 38/2026, in vigore dal 20 maggio. Prima il via libera in commissione, poi l’approvazione definitiva da chiudere entro il 30 giugno 2026. Se il calendario regge, la Puglia sarebbe la prima Regione a usare questo strumento. Tradotto: niente salti nel buio, ma regole nazionali e procedure note.

Come funziona la rottamazione in Puglia

Il perimetro è netto. Si parla di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione: dentro ci finiscono i debiti regionali iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Chi aderisce pagherà solo il bollo, senza sanzioni e senza interessi di mora. Il cuore della misura è tutto qui.

Esempio concreto. Mettiamo che tu abbia due annualità non pagate, 2017 e 2019, per un totale di 540 euro di imposta. Con la rottamazione verseresti quei 540 euro, punto. Le maggiorazioni spariscono. Se hai più annualità, la logica non cambia: resta in piedi solo il “capitale”.

La Puglia, dal canto suo, prova a recuperare crediti incagliati da oltre vent’anni. È un patto di realismo: tu chiudi le pendenze, la Regione incassa il recuperabile. Nessuno vince a tavolino, ma tutti smettono di perdere tempo (e soldi).

Rate e tutele: cosa sapere prima di aderire

C’è un altro tassello importante: il pagamento rateizzato. Potrai chiedere di saldare il dovuto a rate, con un piano dilazionato approvato dal riscossore. Quante rate? I dettagli operativi non sono ancora pubblici a livello regionale: servirà la delibera che recepisce la mini-sanatoria e le istruzioni applicative di ADER. È ragionevole aspettarsi un iter digitale, con domanda online e scadenze chiare, ma questo passaggio non è ancora ufficiale.

Attenzione però alla clausola-chiave, già prevista dalle norme nazionali e spesso ribadita a livello locale: se salti una o più rate, puoi decadere dai benefici. In quel caso l’ente potrà chiedere il pagamento immediato del residuo, con sanzioni ricalcolate. Prima di aderire, fai due conti sulla tua liquidità reale. Una rata sostenibile vale più di una promessa larga.

Qualche dritta pratica:

Verifica subito se i tuoi debiti 2000-2023 risultano “a ruolo” presso ADER.

Conserva le ricevute dei bolli pagati: semplificano ogni controllo.

Se vendi l’auto, controlla comunque eventuali pendenze sugli anni precedenti.

Per ora non ci sono date di apertura delle domande e non è definito il numero massimo di rate: manca l’atto regionale finale. Finché non esce, ogni ulteriore dettaglio è solo ipotesi.

C’è qualcosa di più di una sanatoria, qui. È la possibilità di chiudere una stagione storta e rimettere ordine. Pensa al garage, a quei documenti che eviti di guardare. Quanto spazio libero potresti guadagnare, se domani una busta non facesse più rumore sul tavolo?