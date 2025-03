La Cina mette le mani anche sulle assicurazioni: questo accordo rivoluziona il settore, ora cambia tutto per la polizza auto – tuttomotoriweb.com

L’azienda cinese trova l’accordo con il colosso delle assicurazioni: cambia tutto, questa partnership può rivoluzionare il settore.

La Cina sta spopolando nell’industria dei motori. Oggi il paese del Dragone è assoluto leader sul mercato internazionale, la crescita delle sue aziende e dei numeri di vendita dei suoi modelli è stato esponenziale. Oggi sono sempre più frequenti anche nel nostro continente, ma le aziende cinesi non vogliono fermarsi, e stanno lavorando per aumentare sempre di più la propria presenza sul continente europeo, non soltanto nelle classifiche di vendita ma anche nelle relazioni e in potenziali partnership e accordi con aziende del nostro continente.

Tra i marchi cinesi che stanno ottenendo maggior riscontro sul mercato c’è il gruppo Chery, molto noto anche nel nostro paese, che adesso ha pescato un importante alleato in un settore fondamentale per quello che riguarda le automobili, quello delle assicurazioni. La RC auto è per legge obbligatoria per chiunque sia proprietario di un’automobile, e Chery sta lavorando con un vero colosso ad importanti proposte per i clienti. Questa alleanza tra i due colossi può davvero rivoluzionare il settore.

Chery, nuovo accordo con Allianz

Chery International e il colosso dei servizi di assicurazione Allianz Partners, azienda tedesca tra le più rinomate del continente, hanno firmato un accordo quadro di cooperazione triennale per quanto riguarda l’Europa. La partnership, che è stata ufficializzata durante una cerimonia in Cina, sarà valida sino al 31 dicembre 2027 e comprenderà diversi ambiti.

Chery e Allianz Partners lavoreranno insieme a programmi assicurativi e servizi come la responsabilità civile autoveicoli (RCA), eventuali danni al veicolo, assistenza stradale, garazia sul mezzo e molti altri servizi, anche relativi alla vendita dei modelli Chery in tutta Europa. Tra i servizi al quale le aziende stanno lavorando ci sono anche iniziative sociali, ma anche sulle soluzioni innovative e dell’ottimizzazione del costo totale di proprietà (TCO).

I marchi puntano quindi ad aumentare la propria presenza nel continente europeo e a lanciare nuovi prodotti relativi al mondo dell’assicurazione e dell’innovazione. Per Allianz e la cinese Chery è una grande occasione per aumentare il loro bacino di utenti sul piano internazionale. Questo accordo può aiutare il gruppo Chery a espandere ancora il proprio marchio sul continente europeo e a conquistare un numero di clienti sempre maggiore grazie a servizi sempre più mirati.