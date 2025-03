Il Giappone guarda oltre l’elettrico: non solo Toyota, anche un altro colosso lavora sul nuovo motore

L’elettrico non è più la sola soluzione per il futuro, con il Giappone che punta su di una nuova tecnologia.

Da un po’ di anni a questa parte si sta cercando in tutti i modi di abbattere le emissioni di CO2, con l’intento che deve essere quello di creare un sistema che possa essere quanto più pratico possibile. L’elettrico per il momento è molto richiesto dalle istituzioni, con queste che spingono sempre di più per una sua vendita.

Il problema è che al momento non tutti i clienti sembrano essere realmente intenzionati a portare avanti questo progetto, soprattutto perché sono evidenti ancora alcune problematiche. Non si deve dimenticare inoltre il fatto che, fino a quando le case saranno obbligate a progettare delle auto difficili da vendere, sarà sempre più difficile fare in modo tale che possano migliorarsi.

Il Giappone inoltre si è messo in luce con una serie di vetture di eccellente caratura nel corso degli anni e che ha saputo anche guardare a una serie eccellenti di innovazioni tecnologiche. Sono davvero poche le realtà che hanno saputo tenere testa alla Toyota, ma ora c’è una grande novità che va nella sua stessa direzione e sembra dare vita a un’innovazione degna di nota.

Honda Fuel Cell: ora anche sull’idrogeno

Sono sempre di più le grandi aziende che vedono nell’idrogeno un’eccellente soluzione per poter dare vita a una mobilità che possa essere quanto più ecologica possibile. Per questo motivo non ci si deve sorprendere se è nata da parte della Honda anche la tecnologia Fuel Cell, con questa che dunque va a sfruttare l’idrogeno.

Un generatore innovativo e straordinario, considerando infatti come sia in grado di generare anche una potenza superiore rispetto alle semplici termiche, senza dimenticare poi una struttura molto più compatta e dei costi di produzione ridotti. Da un punto di vista tecnico, la Honda ha denominato questo sistema come “Next Generation Fuel Cell Module”.

Si perfeziona anche il discorso legato all’efficienza massima, con questo aspetto che dunque passa dal 56,8 al 59,8%. La Honda ha annunciato che pensa di poter lanciare sul mercato questa tecnologia e utilizzarla sulle auto che venderà a partire dal 2027, con il colosso nipponico che dunque ha trovato il modo per guardare ancora di più e con sempre maggiore fiducia al futuro e l’idrogeno dimostra di farsi largo sempre di più nel settore come una soluzione davvero molto apprezzata e richiesta.