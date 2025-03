Volkswagen ammette: “E’ stato un errore”. Il marchio torna al passato a furor di popolo

Volkswagen fa marcia indietro, il marchio a furor di popolo ammette l’errore e decide di tornare indietro, ecco che cosa sta succedendo.

Le automobili moderne sono a tutti gli effetti dei veri computer: tra schermi ultra moderni, sensori, telecamere e ogni tipo di funzione questi modelli sono ormai ipertecnologici. Il progresso nel settore dell’automotive sta correndo davvero velocemente, si parla spesso dei passi in avanti fatti dal punto di vista dei motori (soprattutto per quanto riguarda l’elettrico), o dei sistemi di guida autonoma, ma l’evoluzione ha coinvolto ogni singola componente dell’auto.

Sebbene il progresso sia fondamentale, e abbia ovviamente agevolato per molti versi la vita degli automobilisti e migliorato sicurezza e prestazioni delle automobili, ci sono anche i casi in cui, per dirla con un vecchio detto, “si stava meglio quando si stava peggio”. In molti infatti ritengono che alcuni aspetti del progresso e della ipertecnologia utilizzata nella progettazione degli automobili abbia finito inutilmente per complicare le cose e peggiorare la funzionalità e la praticità del veicolo.

Volkswagen torna ai tasti fisici

Tra le dotazione finite sul banco degli imputati ci sono anche i touchsreen e i grandi display digitali ormai presenti in tutte le automobili, tramite cui è possibile gestire tutti i comandi dell’automobile. In molte auto, i vecchi tasti fisici sono completamente spariti, una decisione che non è stata gradita dai consumatori, soprattutto da quelli meno predisposti alla tecnologia.

Anche Volkswagen in passato ha utilizzato molto gli schermi sulle proprie automobili, ma adesso è pronta a fare marcia indietro e ad ammettere l’errore, come confermato da Andreas Mindt, responsabile del design. Il gruppo tedesco ha deciso di tornare ai tasti fisici almeno per quelle che sono le funzioni essenziali, come per esempio il climatizzatore o il tasto del volume. Insomma, si ai touchscreen e alla tecnologia ma con moderazione.

Avere tutti i comandi sul display era diventato per molti utenti frustrante e poco pratico da utilizzare mentre si era alla guida, un ritorno al passato con i tasti fisici può invece garantire una maggiore comodità. Ancora una volta, la casa tedesca ha dimostrato di prestare grande attenzione alle lamentele e ai feedback dei clienti, e una grande intelligenza nell’ammettere l’errore e fare marcia indietro per garantire un prodotto che sia il più funzionale e affidabile possibile, anche a costo di sembrare meno futuristico.