Smacco a Tesla: maxi sconto se lasci Musk, l’iniziativa del colosso

Il colosso prova a fare lo sgambetto a Tesla: ti fanno un enorme sconto se lasci le auto dell’azienda statunitense.

E’ un momento molto particolare per Tesla. L’azienda statunitense è stata tra i primi a puntare sull’elettrico e ad investire su questa tecnologia, e questo gli ha ovviamente dato un vantaggio non indifferente nei confronti delle concorrenti, che per molti versi è ancora presente, soprattutto dal punto di vista tecnologico.

Oggi, però, tutte le grandi aziende stanno recuperando il terreno perso e puntando sull’elettrico, il mercato per Tesla è sempre più ricco di contendenti di grande qualità. Non solo, le posizioni politiche di Elon Musk e la decisione di sostenere la campagna di Donald Trump hanno scatenato non poche critiche tra i clienti del marchio, e hanno portato molti a dissociarsi dalle automobili Tesla. Per questo l’azienda sta vivendo un periodo altalenante sul mercato, con il brand che vede picchi positivi legati al potere e all’influenza di Musk e altri momenti invece dove emerge il grande calo delle vendite.

C’è chi vuole sfruttare questo momento per provare a colmare ulteriormente il gap con il colosso Tesla ed inserirsi nella battaglia per il trono dell’elettrico, che al momento vede solo la cinese BYD come unica in grado di contrastare Tesla.

Ford, maxi sconto a chi “abbandona” Tesla

Tra i marchi che stanno puntanto molto sull’elettrico c’è anche Ford, che sul mercato “di casa” ha deciso di sfidare Tesla con un intelligente stratagemma di mercato. Visto il successo dei suoi modelli, soprattutto della nuova Mustang elettrica, il colosso statunitense ha deciso di sfruttare l’occasione per aumentare ulteriormente la popolarità della sua gamma e riservare un bonus ai proprietari di Tesla, come si legge sul portale auto.everyeye.it.

Chiunque abbia un modello prodotto dall’azienda di Elon Musk senza neanche bisogno di permuta può beneficiare di un incentivo di 1.000 dollari sull’acquisto o sul noleggio di un veicolo Ford, come appunto la Mustang Mach-E che sta ricevendo buon successo sul mercato. Un modo per invogliare tutti i clienti scontenti delle recenti mosse di Elon Musk che intendono lasciare Tesla ma non vogliono rinunciare ad un modello elettrico di qualità. Ford non è la prima azienda a compiere una mossa del genere per contrastare il dominio di Tesla sull’elettrico, non resta che aspettare e vedere se effettivamente la mossa avrà gli effetti sperati e se Ford riuscirà a fare un vero colpo di mercato.