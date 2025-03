Via libera definitivo ai nuovi autovelox, piccoli e spietati: ecco perché sono i più temuti di sempre

Novità importanti nella mobilità quotidiana, con gli autovelox in versione mini che ora fanno tremare gli automobilisti.

Da un po’ di tempo a questa parte risulta chiaro a tutti come si stia cercando di ridurre quanto più possibile il traffico in città e soprattutto rendere le strade più sicure. Purtroppo diventa necessario ricorrere anche alle sanzioni, con queste che fanno parte delle regole, perché purtroppo sono tanti coloro che senza sanzione pensano che sia tutto lecito.

Uno degli strumenti maggiormente utilizzati dalle istituzioni è indubbiamente l’autovelox. Questo dispositivo infatti fa sì che si possa creare un disincentivo a esagerare con la velocità, con le multe che nell’ultimo periodo sono sensibilmente aumentate, il che ha generato anche non poche polemiche.

Gli autovelox però sono degli strumenti che devono essere usati in modo saggio e ponderato dalle istituzioni, altrimenti si rischia di non essere più presi seriamente. Non si deve pensare che questi dispositivi nascano con l’intento di fare sì che i Comuni possano “fare cassa”. In Italia ricordiamo come si cerca di aiutare moltissimo l’automobilista, tanto è vero che per Legge questi dispositivi devono essere segnalati, mentre in Francia sta per arrivare una vera e propria batosta.

Autovelox ETU in Francia: piccoli e invisibili

Purtroppo non mancano di certo le innovazioni nel settore degli autovelox e una delle ultime novità giunge dalla Francia. I cugini d’Oltralpe infatti hanno deciso di creare un sistema che permette di dare vita agli autovelox invisibili, con questi che sono di ultimissima generazione.

Questi si possono usare davvero in ogni luogo, tanto è vero che si possono trovare facilmente installati su semafori o radar, senza dimenticare anche i cartelli stradali. L’autovelox ha preso il nome di ETU, con questo che può essere facilmente mimetizzato e nascosto con ogni mezzo a disposizione. Questi dispositivi inoltre sono davvero molto attenti a ogni possibile infrazione.

Si va infatti dall’eccesso di velocità fino all’infrazione semaforica, senza dimenticare anche il mancato uso della cintura di sicurezza o l’utilizzo del cellulare. Il tutto viene scandito da un dispositivo che ha modo di usufruire dell’aiuto dell’Intelligenza Artificiale. Diventa dunque di fatto impossibile poter sfuggire di fronte a questo dispositivo che per il momento sarà usato solo in Francia. Sono 200 gli ETU che saranno sparsi nel territorio transalpino. L’intento dunque è quello di far sì che gli automobilisti siano sempre attenti alle Leggi, anche se questo strumento creerà polemiche.