Questa è la Volkswagen che farà la storia, nessuna costa così poco: nemmeno la Panda

Questa nuova Volkswagen avrà un prezzo incredibile, sarà meglio della FIAT Panda: sarà sostenibile e di grande qualità ma costerà pochissimo.

Volkswagen, come tutti i grandi marchi, è impegnata in una delicata transizione verso l’elettrico. Il colosso tedesco è tra i brand che ha investito di più sul fronte delle auto a batteria, e ha l’ovviettivo di arrivare ad avere una gamma totalmente sostenibile e tecnologicamente avanzata, in linea con quelle che sono le direttive delle istituzioni internazionali.

Chi sta investendo sull’elettrico ha però di fronte a sé un problema non da poco. La domanda per i modelli a batteria continua infatti ad essere al di sotto delle aspettative nel nostro continente, anche per via dei costi ben più elevati dei modelli a benzina. A questo, si aggiunge la concorrenza spietata dei modelli che arrivano dalla Cina a costi ben più bassi, che stanno spopolando in Europa. Volkswagen, insomma, ha faticato non poco negli ultimi mesi. Ora sembra però avere in mano la carta vincente.

Volkswagen ID. Every1, l’elettrica da 20.000 euro è realtà

L’azienda di Wolfsburg sta infatti lavorando ad un’auto elettrica low cost in grado di competere con i modelli più economici del segmento. Abbassare i costi è il primo passo per rendere l’elettrico più accessibile a tutti e aumentare la diffusione di questi modelli. Il concept ID. Every1 è il primo passo verso questa direzione, una citycar elettrica e funzionale pronta ad uscire sul mercato ad un prezzo super vantaggioso: appena 20.000 euro, in linea con quelli che sono i listini dei modelli cinesi o di altri colossi del low cost come Dacia.

Il design richiama lo stile degli ultimi modelli Volkswagen, molto semplice e moderno. Sarà un modello da 3.880 mm di lunghezza per 1816 di larghezza e 1490 mm di altezza, sarà dunque un veicolo pensato per l’utlizzo nella vita di tutti i giorni, che può ospitare comodamente 4 persone. Il motore elettrico dovrebbe avere un’autonomia di 95 CV e garantire un’autonomia di 250 Km. Per vedere il modello in serie ci sarà da aspettare sino al 2027, ma intanto l’elettrica low cost del colosso tedesco è già realtà ed è pronta a dare il suo contributo decisivo alla diffusione dei modelli a batteria nel nostro continente. L'”elettrica per tutti” può essere la carta vincente del marchio per tornare assoluta protagonista sul mercato.