Elettriche low cost, l’Europa risponde: ecco il modello da meno di 20.000 euro, il colosso lancia la sfida – tuttomotoriweb.com

L’Europa risponde alle rivali: arriva l’elettrica low cost del colosso, si comprerà a meno di 20.000 euro, è una svolta.

L’industria dei motori cinese continua a crescere e a vedere i propri modelli spopolare anche sul mercato internazionale. Merito di una grande lungimiranza negli investimenti sull’elettrico e dei tanti sostegni statali, che hanno dato al paese del Dragone un grosso vantaggio competitivo sulle concorrenti. I vecoli che arrivano da Pechino, grazie a costi di produzione più bassi, hanno prezzi incredibili, difficili da sostenere per i costruttori europei. C’è chi però vuole colmare questo gap e produrre un modello che possa dargli filo da torcere anche dal punto di vista dei costi.

Volkswagen è tra i marchi europei che ha investito di più sull’elettrico. Il colosso di Wolfsburg ha puntato molto sui modelli a batteria, non però senza difficoltà. In Europa la domanda dei modelli elettrici continua a faticare, e la causa principale è proprio il prezzo di listino di questi veicoli ben più elevati rispetto a quelli a motore tradizionale. Non a caso i modelli low cost cinesi sono tra i pochi a non accusare la crisi della domanda. Volkswagen, che ha trovato non poche difficoltà nelle vendite dei propri modelli a batteria, vuole porre rimedio alla cosa e invertire la tendenza.

Volkswagen sfida la Cina con il modello low cost

Il primo passo per emergere sul mercato è abbattere i costi dei modelli elettrici. Lo sa bene Volkswagen, che ha deciso di lanciare una nuova entry level low cost nella propria gamma, un modello low cost che possa aumentare le vendite della gamma elettrica su larga scala. L’azienda tedesca ha presentato la ID. Every1, una citycar moderna e sostenibile che ha proprio in un prezzo basso il suo punto di forza.

Questo modello, che arriverà sul mercato nel 2027, punta ad essere un’auto per tutti e a rendere più accessibile la tecnologie elettrica. E’ un veicolo da 388 cm di lunghezza per 181 di larghezza, perfetto per l’utilizzo in città. Ha motore elettrico da 95 CV e una batteria che garantisce sino a 250 Km di autonomia. Per questo modello, Volkswagen ha scelto di scendere sotto la media di prezzo di questo tipo di moderli e fissare il costo del modello intorno ai 20.000 euro. Può essere una vera svolta per la diffusione dei modelli elettrici.