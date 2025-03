Non solo Dacia Duster, il gruppo Renault lancia il nuovo SUV di classe: distruggerà il mercato

Dacia ha una rivale “in casa”. Arriva il nuovo SUV del gruppo Renault: classe a volontà, sarà un successo sul mercato.

Il gruppo Renault è una delle realtà più in salute del panorama europeo, nonostante le grandi difficoltà delle aziende del continente. L’azienda può contare su un colosso del low cost come Dacia, che continua a dominare le classifiche di vendita del continente, ma anche la “casa madre” ha ravvivato la sua gamma grazie all’esplosivo rilancio della R5, attesissimo da tutti gli appassionati e che non ha certo deluso le aspettative, raccogliendo consensi di pubblico e critica.

Adesso la casa francese è pronta a rilanciare un altro iconico modello, la Renault 4, un altro pezzo da 90 della gamma della casa francese, che è pronta a tornare in una nuova versione ultra moderna e sostenibile, grazie agli investimenti fatti nel settore dell’elettrico. Questa citycar di classe ha tutte le carte per ottenere un grande successo e confermare i buoni risultati del gruppo.

Renault lancia la R4: punta a ripetere il successo della R5 e di Dacia

La Renault 4 elettrica è un SUV di medie dimensioni (è lunga 4,14 metri), basato sulla piattaforma AmpR di Renault, la stessa utilizzata per la R5. Si differenzia parecchio dalla R4 originale, ma mantiene intatto il fascino classico e retrò diventato un marchio di fabbrica del brand francese.

E’ disponibile con due diversi tipo di motorizzazione, entrambe elettriche. Una da 120 CV e l’altra con motore da 150 CV. Sono due anche le batterie: da 40 kWh con 308 km di autonomia e l’altra da 52 kWh per 408 km di autonomia. Il prezzo di questo modello parte da 29.900 euro per la evolution con batteria da 40 kWh e sale a 32.900 euro per la evolution con batteria da 52 kWh. Gli allestimenti superiori techno e iconic con batteria da 52 kWh, hanno un costo che sale rispettivamente a 34.900 e 36.900 euro.

Nei prossimi mesi arriverà una versione ancora più elegante con il tetto in tela apribile, dal fascino ancora più vintage e perfetta per la bella stagione. Renault vuole stupire ancora il mercato puntando sulla tradizione, ma anche sulla capacità di rinnovarsi e puntare sulle nuove tecnologie. Con la R4 e la R5 il marchio francese vuole tornare protagonista sul mercato internazionale e contrastare la concorrenza che arriva dalla Cina.