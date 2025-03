Addio diesel e benzina: Tesla si allea con il colosso cinese, le distruggeranno

Il futuro del mondo delle auto sembra abbandonare diesel e benzina, con Tesla che studia un accordo pazzesco.

Sono tanti i dubbi al giorno d’oggi per quanto riguarda la produzione di auto del futuro, con l’elettrico che da un lato è una soluzione, ma dall’altro lascia ancora grossi dubbi. Lo si vede con il caso del Grean Deal, la Legge europea che punta così a far produrre e immatricolare solo auto elettriche dal 2035 in Europa.

Una scelta che in un primo tempo sembrava essere anche molto avanguardista e al passo con i tempi, ma che a lungo andare sta dimostrando non poche crepe. La Tesla e le varie aziende cinesi sono chiaramente le realtà che hanno deciso di puntare in modo quanto più deciso possibile su queste vetture.

Elon Musk è colui che ha ottenuto sicuramente i maggiori benefici dalle vetture a impatto zero, ma ora qualcosa si sta muovendo. La Cina si è fatta sempre più imponente nel settore, dunque anche il CEO sudafricano cera di stringere dei nuovi accordi, con il possibile legame tra le parti che sarebbe rivoluzionario.

BYD e Tesla in collaborazione? Il mercato sarebbe stravolto

Uno dei marchi che sta dimostrando di essere in costante e continua crescita è indubbiamente la BYD. La realtà cinese infatti ha saputo imporsi ormai in tutto il mondo, superando anche le vendite complessive di Tesla, ma per poter fare in modo che le auto elettriche possano diventare ancora più richieste serve una svolta.

Migliorarle da un punto di vista tecnico è un’esigenza che ormai è chiara a tutti, per questo dalla Cina sembra esserci la volontà di allungare la mano per poter dare forma a un’alleanza tra BYD e Tesla. Sarebbe una rivoluzione straordinaria, considerando come in realtà questi due marchi sarebbero rivali.

La BYD però, come si evince da hdmotori.it, sembra essere prossima a condividere alcune informazioni con Tesla, anche per ciò che concerne la guida autonoma. Si legge invece infatti come il Governo cinese sembrerebbe essere molto più aperto e ben disposto all’apertura verso delle alleanze anche con realtà straniere. Un legame tra BYD e Tesla potrebbe dunque permettere finalmente di migliorare le varie tecniche che danno vita alle auto elettriche, con queste che ancora oggi non sono in grado di competere con termiche e ibride, ma unendo i due principali colossi del settore, non è da escludere che si possa arrivare alla tanto attesa rivoluzione.