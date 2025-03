Jeep Wrangler, non l’hai mai vista così: ha un motore bestiale sotto il cofano

La Jeep Wrangler è un modello che come fuoristrada ha pochi rivali e ora c’è un modello con un motore che è davvero particolare.

La crescita costante della Jeep è davvero stata straordinaria negli anni, con il colosso americano che si è messo in luce con una serie di modelli come la Wrangler. Un’auto eccezionale, con questa che può muoversi in ogni strada, anche le più piccole e dissestate, nonostante le sue dimensioni che sono a dir poco imponenti.

La Wrangler si impone come un’auto da 488 cm di lunghezza, una larghezza da 189 cm e un’altezza da 184 cm, con l’omologazione massima che è di 5 posti. Il motore che monta al proprio interno è un 4 cilindri da 1995 di cilindrata e che ha modo di erogare un massimo di 272 cavalli, con il picco di velocità che è di 180 km/h.

Un’auto che è storicamente adatta per una guida da fuoristrada e che non ha mai puntato troppo sulle singole prestazioni. Ora però c’è chi ha trovato il modo di lavorare in modo preciso anche su questo particolare, il che permette di rendere la Wrangler ancora di più ambita ed è un sogno ammirare questa combinazione.

Jeep Wrangler TJ: ora con motore V10

Ancora una volta c’è modo di osservare la nascita di un modello straordinario come la Jeep Wrangler TJ che di recente è stata messa in vendita su Bring a Trailer al prezzo di 34 mila Dollari, dunque poco più di 32 mila Euro. Un’auto che dunque si presenta anche con un prezzo di vendita che è davvero molto vantaggio ed economico.

Si deve ricordare comunque come sia una versione non certo tra le più recenti, considerando infatti come la partenza sia quella di un’auto del 2006. Al proprio interno però c’è una modifica non di poco conto, ovvero il passaggio da un classico motore da 4000 di cilindrata a un V10 Viper da 8300 di cilindrata, il che permette alla Wrangler in questione di toccare un massimo di 500 cavalli.

Un’auto che garantisce una sicurezza massima, facendosi apprezzare per il cruscotto e con dei sedili che sono in pelle rossa e nera. Inoltre la vettura in questione l’hanno usata pochissimo, visto come vanti solo 3500 km percorsi. Un fuoristrada straordinario e di eccezionale caratura. La Wrangler dunque mostra di poter essere apprezzata anche come una vettura molto più sportiva e con un prezzo più che accessibile anche per chi ha sempre sognato questo fuoristrada.