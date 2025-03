Automotive spaccato, i due colossi si fanno la guerra: prezzi in calo o in aumento? Cosa succede

Inizia la guerra dei prezzi: i due colossi pronti allo scontro, cosa succede per gli automobilisti? E’ un vero caos.

L’industria dei motori è sempre più ricca di contendenti. Negli ultimi anni le difficoltà legate a conflitti e pandemia, e l’esplosione delle auto elettriche hanno creato grosse difficoltà ai colossi che sino a quel momento avevano dominato l’automotive. L’Europa, in particolare, è arrivata in colpevole ritardo sulle nuove tecnologie e ha accusato dal punto di vista economico le note vicente. Questo ha lasciato spazio ad altri mercati per emergere e salire alla ribalta internazionale, su tutti la Cina.

L’industria dei motori cinese ha avuto una enorme espansione negli ultimi anni, da comprimario il paese del Dragone è diventato assoluto leader nel mercato, soprattutto grazie agli investimenti sull’elettrico e a prezzi di listino impareggiabili per i colossi del continente che hanno permesso a questi modelli di diffondersi anche sulle nostre strade. Ora le aziende europee devono pareggiare il gap tecnologico sul fronte dell’elettrico, e c’è chi ha già investito molto nel settore.

BYD e Volkswagen danno il via alla guerra dei prezzi

Volkswagen ha investito molto nel settore dell’elettrico, ma i prezzi più elevati rispetto ai modelli tradizionali sono stati un grosso freno alla diffusione delle auto elettriche e dei modelli del marchio tedesco, soprattutto visto che, appunto, dalla Cina grazie a sostegno statale e minori costi di produzione venivano lanciati modelli dal costo nettamente inferiore. Ora però Volkswagen sembra pronta a dare battaglia, abbattendo i prezzi della sua gamma elettrica e in particolare della ID.4, con l’obbiettivo di rendere il modello competitivo anche in Cina, come si legge su mondo-motori.

In Cina, però, Volkswagen troverà la concorrenza di BYD, il colosso cinese che è stato capace di far tremare addirittura Tesla, contendendogli il trono di maggior produttore di automobili elettriche al mondo. BYD già in passato ha dimostrato di sapere rispondere colpo su colpo, e ha una gamma dai prezzi molto vantaggiosi che ha contributo in modo importante alla diffusione dei modelli cinesi sul mercato internazionale proprio per la sua convenienza. Una nuova guerra dei prezzi, dunque, potrebbe essere alle porte e avere ripercussioni anche sul mercato internazionale. Riuscirà Volkswagen a riconquistare il mercato cinese e a dare filo da torcere al colosso BYD? In attesa della risposta, a godere sono certamente gli automobilisti che potranno avere costi più convenienti.