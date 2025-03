Terremoto Stellantis, Elkann esce allo scoperto: annuncio ufficiale

Grosso scossone in casa Stellantis, con John Elkann che ormai non si nasconde più e arriva l’ufficialità tanto attesa.

Le novità in casa Stellantis sono ormai davvero sempre dietro l’angolo e soprattutto c’è grande fermento nell’azienda per capire chi sarà il nuovo CEO. Una notizia quella legata al successore di Tavares che sta scombussolando e non poco il mondo del Gruppo capitanato da John Elkann.

Non sarà semplice trovare un rimpiazzo al manager portoghese, con questi che inoltre aveva tracciato una strada che ormai sembra essere del tutto smentita dal Gruppo. Stellantis infatti sta cercando di ridare quanto più lustro possibile al settore delle auto termiche, mentre con Tavares sembrava evidente la virata verso l’elettrico.

Intanto John Elkann è il CEO ad interim, proprio perché Tavares ha rilasciato le sue dimissioni dopo che non gli era stato rinnovato il contratto, che sarebbe scaduto comunque nel 2026. Ora però si fanno una serie di nomi di manager noti e di livello nel mondo automotive, con Elkann che ora inizia a scoprire le sue carte.

Elkann sicuro: a breve nuovo CEO

Come riporta mondo-motori.it, John Elkann ha di recente sottolineato come la situazione legata alla ricerca del nuovo amministratore delegato sia davvero a un ottimo punto. Sono diversi i profili che sono vagliati, d’altronde si sta parlando di una carica estremamente importante e soprattutto molto delicato.

Lo sa molto bene John Elkann, con il Presidente che inoltre è a conoscenza del fatto di come non possa fallire la nomina corretta, considerando come il periodo per il mondo delle auto sia complicato. Inoltre si deve sottolineare anche il fatto di come Stellantis sia uno dei Gruppi che ha sentito maggiormente lo scossone della crisi e dunque deve cercare di rialzarsi.

15 marchi da dover gestire sono un numero davvero molto elevato e non è di certo un caso il fatto che da tempo si stia parlando con sempre maggiore insistenza di una serie di possibili cessioni, magari dolorose, ma che sembrano essere fondamentali. Alcuni marchi infatti non stanno ottenendo i risultati richiesti dall’azienda e dunque toccherà al successore di Tavares cercare in qualche modo di far quadrare i conti. Elkann intanto è fiducioso per il futuro e sono diversi i nomi che si sono fatti. Per il momento ciò che è certo è che nessuno è escluso, con il Presidente che infatti ha spiegato come vi siano ottimi candidati sia esterni a Stellantis che già interni al Gruppo.