La Cina distrugge il mercato, sono guai per l’Europa: non solo elettrica, ora spopolano anche questi modelli

La Cina è diventata una delle principali realtà mondiali per quanto riguarda la vendita di auto e ora non si limita solo all’elettrico.

Il settore dell’automotive si è trasformato come pochi altri negli ultimi anni, evidenziando soprattutto una costante e continua crescita da parte di grandi colossi internazionali. La Cina per esempio è indubbiamente una delle realtà che più di tutte ha dimostrato di sapersi sviluppare con una serie di aziende davvero di primo piano.

Lo sviluppo della Cina dipende anche da una serie di materie prime che sono a disposizione nei confini della nazione asiatica e che permettono dunque di creare delle vetture elettriche con dei prezzi che sono decisamente più concorrenziali. Intanto che la Cina se la ride, risulta evidente come in Europa le cose non vadano di certo per il vero giusto.

L’UE non è solida come forse non lo era mai stata prima e sono molti ormai coloro che richiedono a gran voce dei grossi cambiamenti. Si parla moltissimo del famigerato Grean Deal, con questi che rischia davvero di mettere in crisi il Vecchio Continente, con le vendite delle auto che da tempo stanno crollando e la Cina esulta.

Auto cinesi sempre più richieste: l’Europa cambi marcia

Che gli USA fossero davanti anni luce all’Europa era chiaro, ma negli ultimi anni una serie di Leggi cervellotiche e di fatto dannose, hanno portato il Vecchio Continente a essere surclassato anche dalla Cina. Eppure sembrava che nel settore automobilistico in pochi potessero tenere testa alle aziende europee, ma oggi le cose risultano profondamente cambiate.

I dati che emergono dalle vendite di veicoli nel mese di gennaio del 2025 sono preoccupanti, in quanto si ha un nuovo calo dell’1,9%, non toccando nemmeno il milione di auto con 993.068. A crescere è però l’impatto delle auto cinesi, con queste che passano da una quota di mercato del 2,4% del gennaio 2023 a una del 3,7%, un aumento davvero sensibile.

Se queste aziende venissero considerate come una sola realtà, sarebbero la dodicesima azienda per quanto riguarda la vendite di auto e l’impatto in Europa. Numeri che evidenziano come i dazi imposti non abbiano di certo causato il benché minimo danno alle case cinesi, ma forse lo hanno creato per le realtà occidentali che esportano e producono in Cina. Il settore delle auto cale e il mercato cinese cresce, dunque è giunto il momento che l’Unione Europea inizi a pensare seriamente al futuro delle quattro ruote.