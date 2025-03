Il fuoristrada più amato torna in versione “baby”: è più piccolo ma dimezza anche il prezzo

Bello e anche accessibile: arriva la versione in miniatura di uno dei fuoristrada più amati nel mondo dell’Automotive. Dimezzate le dimensioni, ma dimezzato anche il prezzo: è un vero e proprio affare a queste condizioni

Fuoristrada, che passione. Anche per chi non ha voglia di spendere un occhio della testa per questi bisonti su quattro ruote. Le case produttrici stanno venendo incontro ad un mercato sempre più propenso alle vetture compatte ed accessibili, soprattutto nel prezzo. Un qualcosa che Suzuki ha ribadito con la sua storica ed iconica Jimny e che le rivali ora hanno iniziato a cavalcare come trend produttivo.

È il caso di Toyota, che di fuoristrada leggendari ne ha prodotti in numeri colossali nel corso della propria storia. Uno su tutti è il mitico Land Cruiser, recentemente aggiornatosi come uno dei modelli più completi e sontuosi della famiglia nipponica. Sontuoso nelle dimensioni e anche nel prezzo, posizionandosi in un segmento poco accessibile per il grande mercato.

Per questo, Toyota è al vaglio di un nuovo modello, nato direttamente da una costola del suo fuoristrada più amato. Si tratta di un mini Land Cruiser, attualmente noto con il nome in codice di Land Cruiser FJ, che proverà a rappresentare il nuovo ed importante acuto della gamma giapponese.

Toyota lancia il mini Land Cruiser: prezzi e dettagli, che affare

Niente compromessi, se non nelle dimensioni e nella ricchezza degli optional. Toyota riconferma in blocco la qualità e soprattutto la solidità dello storico Land Cruiser anche nella sua versione in miniatura. Telaio a longheroni e trazione integrale non mancheranno, ispirandosi anche ad un look più classico e meno moderno rispetto alla nuova ammiraglia.

Le indiscrezioni, però, non fanno ancora chiarezza sulla piattaforma produttiva che verrà utilizzata per la realizzazione del nuovo mini Land Cruiser. Quello che sembra certo è che la prossima fatica di Toyota monterà un motore mild hybrid simile a quello del pick-up Hilux, combinando un propulsore turbodiesel a quattro cilindri a un generatore-starter elettrico con batteria da 48 volt.

Ci saranno versioni a benzina e full electric? Probabile, ma nulla è stato ancora confermato. Più ghiotte le indiscrezioni che trapelano su prezzo e data di arrivo nei concessionari. Il nuovo mini Land Cruiser è atteso per il 2026 e avrà un prezzo di partenza non superiore ai 25.000 euro. Una proposta molto golosa che rende accessibile uno dei SUV più amati dal mercato, per costi e per dimensioni.