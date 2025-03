Volkswagen, decisione epocale per la nuova Golf: appassionati delusi, ma non c’è stato nulla da fare

La Volkswagen prende una decisione rivoluzionaria per quanto riguarda la Golf, con gli appassionati che sono confusi.

Non vi è dubbio alcuno sul fatto che una delle aziende storiche nel mondo delle auto sia la Volkswagen. Il colosso tedesco si è messo in luce con una serie di vetture di primissimo piano, riuscendo a trovare il perfetto punto d’incontro tra le citycar adatte per tutti e modelli invece molto più prestazionali.

Ci sono poi delle vetture che hanno dimostrato di entrare nella leggenda come poche altre e una di queste è senza dubbio la Golf. Siamo di fronte a un modello che si presenta con una lunghezza da 428 cm, una larghezza da 179 cm e un’altezza da 149 cm, il che le permette di essere omologata per un totale di cinque persone.

La Volkswagen ha dato modo ai clienti di poter scegliere su tante versioni diverse, dal classico termico a benzina e gasolio, per poi passare su Mild Hybrid e Plug-in. Attenzione però perché ora la gamma può ampliarsi sempre di più con la variante elettrica, il che rappresenta una possibile spaccatura con parte degli appassionati.

Volkswagen Golf GTI: ora si fa anche elettrica

Con la Golf si sa che si va a colpo sicuro, con la Volkswagen che ha in questo modello uno dei suoi grandi punti di forza. Ecco che ora è stata scelta proprio lei per poter dare vita alla variante elettrica, anche se ci vorrà un po’ di tempo prima di poterla ammirare in strada, ma il progetto ormai è iniziato.

Le prime anticipazioni sulla produzione di questa variante erano arrivate già alla fine del 2023, quando ne aveva parlato in modo chiaro il capo del design Andreas Mindt. In un primo tempo era il 2026 l’anno nel quale si sarebbe dovuto ammirare il lancio della Golf GTI elettrica, ma i problemi del settore hanno spinto la casa tedesca a prendersi più tempo, tanto è vero che probabilmente si rinvierà il tutto al 2028.

Stando a quanto riporta Top Gear, riportando le dichiarazioni di Thomas Schafer, il CEO di VW, gli ingegneri avrebbero già dato vita ad alcuni dei primi prototipi della Golf E-GTI, con il numero uno del marchio che si sarebbe divertito a guidarla. Dunque si parte con degli ottimi presupposti, anche se il motore della Golf rimane uno dei preferiti da parte degli appassionati e non tutti sognano la versione elettrica.