Campionesse del risparmio: le low cost imbattibili in ogni categoria

Grandi novità nel mercato delle low cost, con questi modelli che sono imbattibili per quanto riguarda i consumi.

Non ci sono dubbi sul fatto che al giorno d’oggi si debba cercare in tutti i modi di contenere le spese quanto più possibile. Soprattutto per quanto riguarda il mondo delle auto, sono tantissimi coloro che si trovano in difficoltà con le uscite sempre più frequenti e decisamente gravose ai danni dei cittadini.

Per questo motivo l’aspetto dei consumi ridotti è uno dei parametri che viene tenuto maggiormente in considerazione da parte dei clienti. Questo inoltre è uno dei motivi per il quale le auto elettriche continuano a non essere apprezzate come molti vorrebbero, considerando come l’autonomia sia il loro principale problema.

Inoltre il termico sta andando sempre di più nella direzione dell’abbattimento dei consumi, il che aiuta ancora di più i cittadini. A prescindere dalla tipologia di auto che si vuole acquistare, i consumi sono un punto saliente e dunque è bene conoscere alcuni dei modelli che da questo punto di vista sono considerati tra i migliori.

Citycar, SUV e berline: i consumi fanno sognare

Non ci sono dubbi sul fatto che un parametro essenziale per le citycar sia quello di poter abbattere i consumi, con queste che solo le vetture economiche per eccellenza. Lo si vede per esempio con il caso della Toyota Aygo X, un’auto che si presenta con una spesa complessiva di 20,8 km con un solo litro.

Molo bene anche la Mitsubishi Space Star, con questa che rimane su di un ottimo 4,9 litri ogni 100 km. Anche i SUV di grandi dimensioni hanno comunque modo di farsi apprezzare per i consumi sempre più ridotti, come lo si evince con il caso dell’Audi A6, un’auto da 60 mila Euro e che deve portare con sé una lunghezza da 494 cm, ma che riesce comunque a stanziarsi su di un più che accettabile 7,1 litri ogni 100 km.

Tra i top di gamma e che possono essere considerati come al passo con i tempi per i consumi vi è anche la BMW X7. Nel suo caso si parte da una base di 112 mila Euro, con la versione Mild Hybrid a gasolio che può mantenersi sui 7,7 litri ogni 100 km. Insomma, al giorno d’oggi ci sono davvero tantissime auto che stanno dimostrando di voler dare grande attenzione all’aspetto dell’autonomia, con questa che deve essere quanto migliore possibile.