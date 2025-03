Aprilia cala il jolly con la nuova moto: prezzo da scooter e qualità stellare, ordini in sold out

La Aprilia trova ancora il modo di far sognare i clienti, con una vettura a basso costo e con un prezzo unico.

Il Mondiale 2025 è sicuramente ricco di grande interesse attorno all’Aprilia, considerando come la casa veneta ha trovato il modo di mettere sotto contratto il campione del mondo in carica Jorge Martin. Non è stato di certo un acquisto di poco conto, considerando come lo spagnolo ha lasciato la Ducati per accettare l’avventura nella casa veneta.

Peccato però che l’esperienza inizierà con un sensibile ritardo, con Martin che ha già dovuto rimanere a guardare gli altri darsi battaglia in quel della Thailandia a causa di un infortunio subito prima nei test di Sepang e poi in allenamento. La Aprilia ha trovato comunque il modo di calare un grande exploit con la scuderia satellite della Trackhouse con il giapponese Ai Ogura.

Il colosso veneto dimostra dunque di aver dato vita a un’ottima moto, anche se non avrà modo di lottare, per ora, per il Mondiale. Intanto non c’è lo sviluppo solo sulle moto di corsa, ma si punta sempre di più anche sulle due ruote di serie, con uno degli ultimi modelli progettati che è tra i più belli e con un prezzo unico.

Aprilia Tuono 457: che novità sul mercato

Continuano a non mancare le grandi novità in casa Aprilia, con una delle ultime che è pronta a essere una delle più apprezzate, ovvero una stupenda funbike come la Tuono 457. Un modello che ha tutte le caratteristiche per poter diventare una delle moto tra le più richieste nel mercato italiano, con gli ordini che sono già partiti.

Per poter richiedere la Tuono 457 è necessario richiederlo entrando direttamente nel sito aprilia.it, e a quel punto si dovrà selezionare la concessionaria nella quale si vorrà inviare la moto. La possibilità di prenotare una di queste straordinarie moto è aperta fino al 28 marzo, il che sicuramente rappresenta una grandissima occasione per tutti.

Il motore che monta al proprio interno infatti è un bicilindrico da 457 di cilindrata e che ha modo di erogare un massimo di 47,6 cavalli. Un valore che permette così di farla diventare accessibile anche per tutti coloro che hanno la Patente A2. Un grande risultato dunque da parte dell’Aprilia, con il colosso veneto che si mette dunque in luce con un due ruote da sogno che parte da un prezzo di vendita davvero straordinario a soli 6599 Euro.