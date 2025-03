Il fuoristrada più amato fa il suo rientro, è giapponese ed è un vero gigante: più qualità ma il prezzo resta lo stesso

Questo fuoristrada è pronto a stupire ancora sul mercato: è giapponese ed è un vero colosso, lo amano tutti. Ora torna in una super versione.

SUV e fuoristrada stanno vivendo un gran momento sul mercato negli ultimi anni. Hanno ormai scavalcato utilitarie e berline, e invaso le nostre strade e i listini delle aziende, che dedicano sempre più spazio in questi modelli. Inutile dire che anche in questo caso, il Giappone la fa da padrone, e anche per quanto riguarda questo segmento i modelli che arrivano dal Sol Levante fanno registrare numeri da record.

Il merito è in particolare di Toyota, anche per il 2024 maggior costruttore di automobili al mondo. Il colosso nipponico anche sul segmento dei SUV può contare su un vero pezzo da 90: il RAV4 è uno dei modelli più venduti al mondo per quanto riguarda la categoria, e adesso è pronto a tornare in una nuova veste ancora più di qualità e performante, ma allo stesso prezzo di quella precedente.

Toyota lancia la nuova versione del RAV4: più qualità allo stesso prezzo

Toyota sta per svelare la sesta generazione del RAV4, e l’attesa è ormai alle stelle. Sono però emerse le prime indiscrezioni sul progetto. Il design, in primis, sarà diverso dalla generazioni attuali, il design sarà squadrato, più simile a quello di un fuoristrada e più aggressivo rispetto a quello attuale. Lo stile riprenderà quello degli ultimi modelli Toyota, come per esempio il C-HR, a partire dalle luci LED sottili a forma di C sul frontale e dalla carrozzeria bicolor con tetto a contrasto.

Sarà un’auto molto pratica e spaziosa, ma anche molto tecnologica. Gli schermi saranno dominanti all’interno. Per quanto riguarda il motore, Toyota continua a puntare sull’ibrido, con diversi sistemi e, sul motore a benzina quattro cilindri aspirato da 2,5 litri con cambio CVT (la variante solo termica potrebbe però uscire di scena). Improbabile invece che l’azienda decida già da ora di puntare solo sull’elettrico, in linea con quella che è la politica dell’azienda (Toyota si è sempre detta contraria ad una uscita di scena dei motori a combustione). Anche l’autonomia di questi modelli dovrebbe essere potenziata rispetto alla versione attualmente in commercio. Il prezzo del modello dovrebbe essere in linea con i prezzi attuali, intorno ai 40.000 euro.