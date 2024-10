Un piccolo optional di Bugatti vale come una supercar: al suo posto puoi prendere una Porsche

Bugatti ha dato forma a una serie di auto di livello straordinario, ma ora basta un piccolo optional per costare più di una Porsche.

Non ci sono davvero dubbi sul fatto che le supercar da diversi anni abbiano avuto modo di mettere in evidenza la straordinaria abilità ed evoluzioni dell’ingegneria automobilistica nel corso della storia. Una delle aziende che è maggiormente nota in questo settore è la Bugatti, con il colosso francese che negli anni si è dimostrata come il punto di riferimento delle auto di lusso europee.

D’altra parte stiamo pur sempre parlando di un’azienda nata da un italiano emigrato in Germania, in una città che dopo la fine della Prima Guerra Mondiale era però diventata francese. Un mix che alla fine ha saputo unire in qualche modo il massimo di tutte queste culture, con la Bugatti che ha creato un modello di rara bellezza come la Chiron.

Si tratta di una supercar dal lusso incredibile e che ne sono stati progettati solo 500 esemplari. Le dimensioni evidenziano un gioiellino da 454 cm di lunghezza, una larghezza da 204 cm e un’altezza da 121 cm, con il peso complessivo che è di 1995 kg. Il motore che monta internamente è il suo punto di forza, considerando come sia un W16 da 7993 di cilindrata e che eroga un massimo di 1500 cavalli. Il picco di velocità è di 420 km/h, con l’accelerazione che fa passare da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi, ma c’è un dettaglio che solo pochi conoscevano.

I fari della Chiron più cari della Porsche: prezzo mai visto

Sono tanti i dettagli che permettono a un’auto di lusso di diventare tale, dimostrando di poter alzare sensibilmente il livello rispetto alla concorrenza. La Bugatti è una realtà che ha fatto sì che anche un colosso di rara bellezza come Porsche potesse essere messo inc crisi e per farlo bastano solo i fari.

Partiamo già dal fatto che la Bugatti Chiron ha un prezzo di partenza di 3 milioni e 600 mila Euro. Tra i vari optional che si possono richiedere vi sono i fari Valeo, con questi che si possono usare sia sulla versione Pur Sport che in quella Super Sport 300+. La vendita avviene su eBay a un prezzo folle.

Questi fari infatti possono essere acquistati per 147 mila Euro. Il costo basilare della Porsche 911, una delle auto più iconiche e bramate al mondo, è di 133.686 Euro. La Bugatti dunque si dimostra come un marchio dal lusso e dallo sfarzo davvero senza freni.