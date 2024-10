Non solo auto: ora il colosso cinese conquista anche i mari

Il colosso cinese dopo le strade vuole conquistare anche i mari: da non credere quello che sono riusciti a fare.

La Cina negli ultimi anni ha investito molto nell’industria dei motori. I numeri di vendita delle aziende dei paesi del Dragone sia in patria che fuori dal mercato asiatico sono lievitati a dismisura, portando il paese non solo a competere con i colossi internazionali ma a scalare la classifica dei maggiori produttori di automobili al mondo. Questo anche grazie ad una politica fatta di bassi costi, praticamente irraggiungibili per le aziende europee visto i costi di produzioni nettamente superiori, a fronte di una qualità sempre maggiore.

In particolare la Cina ha puntato molto sulle automobili a zero emissioni, e in questo senso è emblematico il caso di Byd. L’azienda è ormai famosissima anche alle nostre latitudini, ed è arrivata addirittura a battagliare con un colosso come Tesla per il titolo di maggior produttore di auto elettriche al mondo. La casa automobilistica fa registrare numeri da capogiro, ma non ha intenzione di fermarsi. L’azienda sta continunando ad allargare i propri orizzonti e a portare i propri modelli in sempre più paesi. Per fare questo, Byd ha deciso di conquistare non solo le strade…ma anche i mari.

Byd sbarca in mare: arriva la prima nave

Per trasportare i propri veicoli Byd sino ad ora ha utilizzato delle navi cargo non di sua proprietà, come per esempio la Explorer No 1 che qualche mese fa è salpata in Europa per portare le prime auto nel nel nostro continente. Ora però l’azienda ha deciso di mettere in campo l’artiglieria pesante e costruire la propria flotta personalmente per agevolare i trasporti tra un continente e l’altro.

La BYD Hefei è stata costruita da Guangzhou Shipyard International ed è già stata inaugurata. La nave è la prima delle sei che il colosso cinese ha intenzioni di produrre, e ha dimensioni davvero mastodontiche: avrà 200 metri di lunghezza per 38 di larghezza. Potrà trasportare ben 7.000 veicoli.

Grazie a questo nuovo progetto Byd è pronta a conquistare altri mercati al di fuori della Cina e a crescere sempre di più la sua presenza internazionale. Le vendite al di fuori della cina sono di circa 31.000 veicoli, più 26% rispetto allo scorso anno: numeri che sono destinati a crescere anche grazie agli investimenti che l’azienda continua a fare sulla sua crescita.