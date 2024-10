Kawasaki all’attacco di Ducati: l’ufficialità fa sudare freddo Borgo Panigale, i dettagli

La Kawasaki spaventa ora la Ducati, con il colosso giapponese che ha dato vita a un modello che ora conquista il mercato.

In Giappone vi è un grande amore per il mondo delle due ruote, con la Kawasaki che dimostra di saper unire non solo grande capacità di produzione di moto stradali, ma allo stesso anche eccellenti versioni da corsa. Purtroppo le prestazioni in Superbike in questi ultimi anni non sono così favorevoli come un tempo, quando quel fenomeno di Jonathan Rea vinceva per sei anni consecutivi.

Ora sono gli anni di Ducati e di BMW, con la casa tedesca che, grazie al ritorno di Razgatlioglu ad Aragon, vede vicinissimo il primo storico trionfo nel Mondiale. Il fenomeno turco è uno di quei campioni che riesce ad alzare sensibilmente le prestazioni, con la Kawasaki che quest’anno si è comunque ben comportato con l’inedita coppia formata da Lowes e Bassani.

Non vi è però solo la Superbike, ma ci sono anche le due categorie propedeutiche della Supersport 600 e 300. In quest’ultima la Kawasaki vive una situazione particolare, perché le sue moto sono le migliori, ma i piloti si tolgono punti a vicenda e per ora in testa c’è la Yamaha di Mahendra. Per il futuro però sta per arrivare una nuova supersport da togliere il fiato.

Kawasaki Ninja 636: che bomba su strada

Con questo modello, la Kawasaki ha dimostrato ancora una volta di essere una delle migliori case per la produzione di moto sportive. Lo si vede già partendo dalle dimensioni di questa due ruote, con la sua lunghezza che è di 203 cm, la larghezza di 71 cm e l’altezza da 111 cm, con il peso complessivo che è di 198 kg.

Il motore che monta internamente questa eccezionale variante è un quadricilindrico da 636 di cilindrata e che ha modo di erogare un massimo di 124 cavalli. Un modello che proprio in questo aspetto ha dimostrato di essere innovativo, visto come già dal 2002 la Kawasaki per questa gamma decise di alzare la cilindrata.

Non è da escludere che questa moto, nata in passato proprio per le corse, possa tornare vincente anche nel prossimo futuro. Questa moto vinse ben tre titoli mondiali in Supersport. La Kawasaki ora ha la possibilità di scendere in pista anche con la sua Ninja 636 ZX-63, grazie a degli accordi con la Federazione. Un grande ritorno per il 2025 che renderà ancora più entusiasmante un Mondiale che vede grandi marchi come Ducati, Yamaha, MV Agusta e Triumph.