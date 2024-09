Questo orologio vale più di un Rolex Daytona e un Omega Speemaster insieme: è dedicato a veri “giocatori”

Novità importanti nel mondo degli orologi, con colossi come Rolex e Omega che ora hanno una rivale degna di nota.

La voglia di girare per le strade con un orologio di straordinario lusso è altissima per tutte le persone, anche quelle che a prima vista non sembrano essere del tutto interessate a questo business. Gli orologi sono indubbiamente segno di classe e di stile, motivo per il quale tutti quanti conoscono perfettamente dei marchi come la Rolex od Omega.

Sono svariati i modelli che nel corso degli anni hanno dimostrato di sapersi imporre sul mercato, come nei casi del Daytona o del Speemaster. Colossi che solo pochi fortunati hanno modo di mettervi le mani, ma ora è tempo di guardare con attenzione anche alle grandi novità che vi possono essere in questo mercato.

Si sa che tante volte si deve andare anche a scovare quei marchi che sono delle certezze assolute per gli appassionati, ma che spesso non tutti i profani conoscono. L’esempio lo si ha infatti con il caso della Jacob & Co., con questa realtà che ha da poco lanciato sul mercato un orologio che è l’amore assoluto per tutti gli amanti del gioco d’azzardo.

Jacob & Co. Casino Tourbillon: ecco come è

Ecco che la Jacob & Co. ha deciso di progettare un bellissimo orologio che si presenta con un diametro da 4,4 e uno spessore da 1,6 cm. La novità nel mercato degli orologi di lusso è legato a Casino Tourbillon, con questo modello che è realizzato con la bellezza di ben 18 carati, senza dimenticare poi il vetro di cristallo zaffiro.

Questo orologio inoltre ha modo di essere resistente all’acqua fino a 30 metri di profondità ed è attivato grazie al movimento automatico JCAM51, con questo che ha la bellezza di ben 72 ore di riserva di carica. Eccezionale anche la scelta per il cinturino, con questo che non farà di certo contenti gli animalisti essendo in pelle di alligatore, con questa che ha la chiusura pieghevole.

Straordinario inoltre il metodo che è stato utilizzato per dare forma alla roulette al suo interno, con questa che rappresenta da un punto di vista estetico la versione del Franck Muller di Las Vegas. Un modello che è una rarità assoluta, dato che l’azienda ne produrrà solamente 101 esemplari, con il loro costo di partenza che è di ben 280 mila Dollari, ovvero 250 mila Euro, un prezzo solo per pochi.