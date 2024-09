Ora tocca anche alla Fiat Panda, è accaduto quello che temevano tutti: l’annuncio è davvero triste

Sembrava impossibile, ma alla fine anche la FIAT Panda ha dovuto fare i conti con alcuni problemi difficili da risolvere.

Quando si parla della FIAT Panda si deve sempre tenere in considerazione il fatto che si ha a che fare con l’istituzione assoluta del mondo automobilistico in Italia. Si tratta infatti della citycar per eccellenza nel Belpaese, quella che ha dimostrato di essere la più venduta in tutto il territorio nazionale da diversi anni a questa parte.

I numeri sono da anni davvero sensazionali, basti pensare solamente come la maggior parte dei clienti in Italia abbia deciso di fiondarsi proprio sulla Panda. Sono oltre 100 mila le richieste che giungono ogni anno da casa FIAT per poter lanciare sul mercato queste straordinarie vetture citycar, con i cambiamenti che ormai sono sempre dietro l’angolo.

Lo si vede dal fatto che Stellantis ha ben pensato di dare vita alla variante Grande Panda, con questo che è un piccolo crossover da 399 cm di lunghezza. Si tratterà anche di un modello del tutto a impatto zero, con il motore che avrà modo di erogare un massimo di 113 cavalli. Vi è speranza anche per la nuova versione che prende il nome di “Pandina”, con questa che può salvare una situazione complicata.

FIAT Panda: cala la produzione a Pomigliano

Che Stellantis non stia attraversando il proprio miglior momento è una cosa tristemente chiara a tutti e lo si vede anche dal fatto che Mirafiori sta ormai da tempo lasciando in cassa integrazione gran parte degli operai. Il periodo di crisi sta colpendo davvero tutti, anche quella Panda che sembrava orma imbattibile.

Lo si vede dal momento di grave crisi che sta attraversando la sede di Pomigliano d’Arco, con la produzione che è alla metà esatta della potenzialità dello stabilimento. Infatti potrebbero essere fino a 1200 le auto prodotte ogni giorno, ma per il momento non si sta andando oltre alle sole 640. Anche la Panda sta vivendo un calo nelle vendite, con il numero che ora è di soli 320 contro i precedenti 395.

La situazione si sta facendo decisamente complicata in quel di Pomigliano d’Arco, considerando infatti come vi sia lo spettro della cassa integrazione per molti dipendenti. Già a settembre ogni settimana i lavoratori, 4100 complessivamente, hanno dovuto accettare un giorno di cassa integrazione alla settimana. La speranza è che questo complicato andazzo possa risolversi per il bene dell’azienda e dei lavoratori.