Tutte queste auto hanno di serie il motore che ti farà risparmiare davvero: i 5 modelli che costano meno, dominio Dacia

Con questo motore di serie il risparmio è assicurato. Ecco i 5 modelli top sul mercato. Dacia la fa da padrone.

Siete alla ricerca di un’auto, ma non avete voglia di spendere un capitale? In realtà non è affatto facile perché molte delle vetture rilasciate dai costruttori oggi sono costose. La guerra in Ucraina e prima ancora la pandemia con la crisi delle materie prime ha mandato in tilt un mercato che pareva stabile e ben oliato. Tutto ciò ha portato ad un aumento importante delle cifre finali per quanto riguarda il nuovo, con l’usato che, a seguito della forte domanda, ha vissuto lo stesso innalzamento degli importi.

A dispetto di tale situazione, però, non bisogna disperare perché qualche Casa è ancora capace di garantire prezzi umani e abbordabili per chiunque. Questo avviene specialmente se si decidere di puntare su veicoli con motorizzazione ormai non più popolare a causa delle sempre più severe normative in merito alle emissioni inquinanti. In soldoni è ancora possibile risparmiare e Dacia è sicuramente il produttore più attento in assoluto a tali esigenze. Qui di seguito proporremo le offerte più interessanti.

Auto low cost, i 5 modelli a GPL sotto i 20mila euro

A meno che non si stia cercando una citycar oggi tutte le automobili prevedono un esborso superiore ai 20mila euro. Se tuttavia, per varie ragioni si desidera rimanere al di sotto di tale somma, ecco arrivare in vostro aiuto il marchio romeno. La Sandero in particolare è un’assoluta leader. Nel mese di agosto è stata la più venduta in assoluto tra quelle spinte da motore a GPL.

Disponibile in due versione, la Streetway è venduta a 14.750 euro, mentre la Stepway la si trova a 16.050 euro. Provvista di unità da 1.0 litri in grado di esprimere fino a 101 cv, vanta consumi di 6-7 l/100 km. E’ più assetata ma altrettanto conveniente la Dacia Jogger con i suoi 18.100 euro. Il motore è lo stesso, ma il brand è Renault la Clio consuma 8,5 litri ogni 100 km, ma bastano 19mila per aggiudicarsela e si può pure godere degli incentivi.

Si vola in Asia con la Mitsubishi Space Star in concessionario a 17.550 euro. B-SUV da 1.2 litri, scarica sull’asfalto 71 cv. Anch’essa scontata grazie all’Ecobonus, ha dalla sua un consumo davvero ridotto visto che per compiere 100 km bastano sei litri. Infine chiudiamo con la DR Evo 3, SUV da 4,1 metri di lunghezza e 17.900 euro di prezzo, necessita di 8,4 litri per fare 100 km.