Oro e argento sulla nuova Fiat 500, lusso sfrenato solo per pochissimi: costa più dei migliori SUV

La nuova FIAT 500 si trasforma in un piacere per pochi intimi. Costosa quanto SUV è resa esclusiva da oro e argento.

In versione elettrica non ha riscosso molto successo, ma in questo nuovo look esclusivo crediamo che saprà conquistare anche i cuori più scettici e certamente coloro che amano possedere oggetti per per pochi fortunati. La FIAT 500 torna a far parlare di sé per un nuovo lancio tutto orientato all’impatto estetico. Oro e argento la fanno da padrone e il prezzo non è esattamente a buon mercato.

Per portarsi a casa la piccola del costruttore piemontese bisogna tirare fuori una somma equivalente a quella di un SUV, non esattamente due euro, ma come detto si tratta di un’edizione speciale che vuole celebrare un momento storico, ovvero quello dell’addio del motore endotermico per quanto concerne questo modello molto conosciuto e apprezzato soprattutto quando era emblema di essenzialità e stile.

Nasce la FIAT 500 Principessa, pochi esemplari e tanto lusso

Con oltre 3 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo la FIAT 500 ha sicuramente fatto la storia dell’automotive e in occasione alla sua conversione definitiva alle zero emissioni la Marani, celebre produttore di veicoli di lusso, ha voluto rendere omaggio alla tradizione dando vita ad un modello unico denominato Principessa acquistabile solamente da 30 fortunati automobilisti.

Chi fosse interessato ad uno stile più brioso e sportivo l’esclusività sarà disponibile anche in declinazione Abarth 695. Ovviamente si tratta in entrambi i casi di prodotti artigianali al 100%. Tra le chicche la verniciatura bicolore con strisce bordeaux e il logo in strass, mentre aprendo le portiere si trovano rivestimenti pelle color crema e superfici a rombi con doppie cuciture, con i sedili dai profili dorati e poggiatesta in velluto.

Il cruscotto è invece è fruibile in tre colorazioni, nero, champagne o legno di frassino, il volante in pelle a tre razze sfoggia un inserto in pelle dorata e il pomello del cambio è cromato con dettagli in oro metallizzato. Tra le dotazioni la borsa Marani con logo ricamato dentro cui custodire le istruzioni, il libretto di assistenza e garanzia, il raschietto per il ghiaccio e il disco orario.

Per quanto riguarda i prezzi si va dai 43.438 euro ai 48.478 euro della 500 classica, mentre se si opta per la Abarth si oscilla tra i 58.438 ai 63.478 euro. Per chi fosse alla ricerca di un pezzo ancora più pregiato il preparatore ha annunciato lo sviluppo di una carrozzeria Speedster basata sulla 695 C.