Ultimi giorni per il super sconto Toyota, ci acquisti la rivale della Fiat Panda: occasionissima con la rottamazione

La Toyota ha in serbo un grande colpo, con la FIAT Panda che ora rischia di perdere lo scettro di auto dominante.

Non ci sono dubbi sul fatto che da diversi anni a questa parte, la FIAT Panda sia l’auto più richiesta in tutta Italia, con i suoi numeri che sono nettamente superiori rispetto a quelli delle altre marche. Nessuna infatti si avvicina a superare i 100 mila esemplari, come invece è ormai diventata la normalità per quella che per tutti è la citycar per eccellenza.

Si sa che la Panda è l’ideale per muoversi davvero in ogni circostanza, con questo modello che si presenta con una lunghezza da 365 cm, una larghezza da 164 cm e un’altezza da 155 cm, il che le permette di essere omologata per quattro o per cinque persone. La FIAT Panda si presenta inoltre con un’ottima strumentazione digitale al giorno d’oggi, ma si fa ammirare anche dal punto di vista del motore.

Questi infatti è diventato ibrido, in versione Mild, con un 3 cilindri da 999 di cilindrata che dà modo di erogare fino a un massimo di 70 cavalli, con il picco massimo di velocità che è di 164 km/h. Niente male anche i consumi che sono di soli 5 litri ogni 100 km, con il prezzo di partenza che è di 15.900 Euro. Ora però c’è una novità eccezionale da casa Toyota, con il colosso giapponese che lancia un’offerta mai vista prima.

Toyota Aygo X: il prezzo è da sogno

Si sa che le citycar sono le auto più vendute e ora la Toyota ha trovato il modo ancora una volta di poter far parlare di sé con la Aygo X. Siamo di fronte a un modello che si presenta con una lunghezza da 370 cm, una larghezza da 174 cm e un’altezza da 153 cm, il che le permette di essere omologata per quattro persone.

La Aygo X è sviluppata sensibilmente secondo ogni minimo aspetto legato alla sicurezza, con il suo motore che è unicamente a benzina. Si tratta di un 3 cilindri da 998 di cilindrata con erogazione massima di 72 cavalli e un picco di velocità di 158 km/h, con consumi solo di 4,8 litri ogni 100 km. Ora c’è anche un’offerta della casa nipponica davvero favolosa.

Il prezzo della Aygo X sarebbe di 18.400 Euro, ma ora grazie agli Ecobonus, è possibile abbattere il costo di vendita di 3000 Euro. In questo modo si partirà solo da 15.400 Euro, con il finanziamento che partirà da un anticipo di 4220 Euro, per poi passare a 47 rate da 118,73 Euro e una maxi rata finale da 8.855 Euro. Un’occasione d’oro per una delle citycar più amate.