Altro che Cina o Germania: questo SUV italiano li batte tutti, ora lo trovi a meno di 17.000 euro

Bastano circa 17.000 euro per acquistare il SUV italiano che batte quelli cinesi e tedeschi sul mercato. Un’offerta imperdibile.

Con il suo design aggressivo e compatto, unito a una manovrabilità e a un’eleganza di alto livello, questo SUV italiano è riuscito a vincere diverse sfide contro quelli cinesi e tedeschi. Le sue linee arrotondate sono da sempre state un’attrattiva per la clientela sul mercato, come anche i suoi dettagli tecnici.

Tutte qualità che contraddistinguono da circa un secolo questo modello, super iconico per l’azienda torinese, la quale lo ha trasformato negli anni in esemplari sempre più adatti ai tempi. Oggi, quella berlina tanto amata nel XX secolo è divenuta ancor più grande e confortevole, ma anche più potente grazie alle sue peculiarità da puro crossover. L’influenza della piccola utilitaria, comunque, la si può notare nel suo stile da pura Fiat, disegnato sotto la super visone del designer italiano Roberto Giolito.

Il modello che andremo a proporvi nei prossimi paragrafi fa parte della famiglia 500 L, ma anche di quella Jeep Renegade. Può essere messo a confronto con l’Audi Q2, con la Nissan Juke e con la Suzuki Vitara. Su alcuni dettagli tecnici, però, li batte a mani basse e sul mercato la competizione con essi è più avvincente che mai.

SUV italiano a prezzo stracciato

Come in molti avranno ben compreso, parliamo dell’auto che la Fiat commercia sul mercato sin dal 1936. In quell’occasione venne proposta sotto la versione Topolino ma, negli anni, la sua evoluzione ha superato tutti i limiti immaginabili. A oggi, quella piccola utilitaria è stata trasformata in un crossover SUV capace di poter competere con chiunque nel Segmento B e i dati sul numero di vendite stanno lì a confermarlo.

Durante il primo semestre del 2024, infatti, la Fiat 500X, che vi proponiamo con un prezzo davvero speciale, risulta essere terza nella classifica italiana dei SUV più venduti del momento. Venne prodotta per la prima volta nel 2014 e ancora oggi riesce a battere sul mercato le tedesche come la Volkswagen T-Roc e la Mercedes GLA, ma anche le tante cinesi del segmento.

Una Fiat 500X nuova può costare circa 23 mila euro, ma sul mercato dell’usato è acquistabile a molto meno. Sul sito di compravendite online Subito.it, infatti, si può comprare ad appena 16.950 euro nella versione 1.6 MultiJet CV Sport da 120 CV. Al momento, ha percorso 181.852 km, ma è in ottimo stato estetico, come si può ben notare dalle 12 fotografie che l’inserzionista ha pubblicato. L’alimentazione è a gasolio e fa parte della classe di emissioni Euro 6.d Tmp. Un’occasione davvero imperdibile, ma bisogna affrettarsi perché è l’unica unità presente sul sito in vendita a questo prezzo.