Non è ancora finita, solo 69 euro al mese per la best seller Citroen: in pronta consegna con 3000 euro di sconto

Un’offerta imperdibile per gli amanti delle auto compatte: la Citroen C3 a condizioni vantaggiose fino a fine mese.

In un mercato automobilistico sempre più competitivo, le case produttrici si sfidano a colpi di promozioni per conquistare i clienti. Questa volta è Citroen a stupire con un’offerta che sembra quasi troppo bella per essere vera. La casa francese, nota per le sue auto dal design originale e la praticità urbana, ha deciso di giocare una carta vincente puntando sulla sua best seller, la C3.

È nata così un’idea super competitiva, e Citroen ha lanciato una promozione dai contenuti esplosivi. L’azienda sembra voler chiudere il mese di settembre con il botto, offrendo condizioni che potrebbero far gola a molti automobilisti in cerca di un’auto nuova. L’offerta è così allettante grazie a due essenziali punti di forza: uno sconto importante e una rata leggerissima.

I dettagli dell’offerta che sta facendo girare la testa agli automobilisti

Andiamo al sodo: Citroen propone la C3 YOU PureTech 83cv a soli 69 euro al mese. Sembra quasi di tornare indietro nel tempo, quando le rate mensili per un’auto nuova erano alla portata di tutti. Ma non è finita qui. L’offerta include anche uno sconto sostanzioso di 3.300 euro sul prezzo di listino, portando il costo della vettura da 18.350 euro a 15.050 euro.

Il piano finanziario, denominato SimplyDrive, prevede un anticipo di 5.006 euro e 35 rate mensili. Al termine, è prevista una maxi rata finale di 10.174 euro. I tassi applicati sono un TAN fisso del 7,49% e un TAEG del 9,98%. Per chi preferisce l’acquisto in contanti, il prezzo scontato è di 15.050 euro, mentre con il finanziamento si scende ulteriormente a 14.550 euro.

Ma cosa si ottiene con questa cifra? La C3 YOU è un auto ricca di contenuti. Tra gli equipaggiamenti inclusi troviamo i fari fendinebbia, il Pack Color White che dona un tocco di eleganza, le conchiglie degli specchietti retrovisori in bianco e un logo specifico “YOU!” posizionato sotto gli specchietti. Gli interni non sono da meno, con rivestimenti in tessuto Mica Grey in un ambiente Armonia Grey.

Come la ciliegina sulla torta, Citroen offre anche un servizio di consulenza personalizzata. Un team di esperti è a disposizione per aiutare i clienti a personalizzare il modello e trovare la soluzione d’acquisto più adatta. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00 e il sabato dalle 10:00 alle 18:00.

È un’offerta che non può durare per sempre: il termine di validità è infatti fissato al 30 settembre 2024, il che significa che chi è interessato deve affrettarsi. Se state cercando un’auto compatta, moderna e accessibile, questa potrebbe essere l’occasione che stavate aspettando. Ma non aspettatela troppo: il 30 settembre si avvicina.