Lancia, finalmente il ritorno più atteso: questa lascerà davvero il segno, Stellantis ci punta tantissimo

La Lancia lascia il segno ancora una volta con un favoloso modello che ricalca un’auto che ha fatto la storia.

Tra i marchi più amati in tutta Italia vi è sicuramente la Lancia, con il colosso piemontese che per più di 20 anni ha dominato nel mondo dei rally rendendosi così leggendaria e molto amata. I primi trionfi sono avvenuti con la Stratos, per poi passare alla 037 e chiudere con la Delta HF Integrale, con questa che forse è la più memorabile di tutte.

I trionfi che sono avvenuti grazie a una leggenda senza tempo come Sandro Munari prima e Miki Biasion poi, la Lancia è diventata un mito per tutti gli appassionati del motorsport. Tutti quanti vorrebbero rivedere ancora questa leggenda tornare nel Mondiale, con il WRC che avrebbe non pochi benefici da un possibile suo ritorno nelle gare.

Per il momento purtroppo non sembrano ancora maturi i tempi, per il 2025 infatti non ci sarà il ritorno della Lancia, ma non ci sono dubbi sul fatto che qualcosa si stia muovendo. Lo si vede infatti dall’ultimo incredibile modello lanciato dalla casa torinese e a rendere ancora più solenne l’evento ci ha pensato anche un personaggio di assoluto prestigio.

Lancia Ypsilon HF Integrale: la guida Carlos Tavares

La Ypsilon ha aiutato e non poco il mondo Lancia, tanto è vero che nel 2023 è stata la terza auto più venduta in tutta Italia, dietro solo alla FIAT Panda e alla Dacia Sandero. Questo ha portato la casa torinese a rinnovare il modello con una versione dalle dimensioni ben superiori, così come il costo, ma ora è tempo di ammirare anche l’arrivo sul mercato di una stupenda variante Ypsilon HF.

La variante sportiva è uno splendido ritorno al passato, con la Lancia Ypsilon HF che è stata presentata con un giro speciale da parte del CEO di Stellantis, ovvero Carlos Tavares. Il progetto della Ypsilon HF è un grande gioco di squadra tra i marchi interni al Stellantis, infatti la meccanica deriva dall’Alfa Romeo Junior.

Al proprio interno usa infatti la piattaforma CMP, con questa che è di origine PSA. Si tratta di un modello con componente elettrica, con batterie da 54 kWh, con le prestazioni che la portano a passare da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. Per il momento si parte da lontano, con la Lancia Ypsilon HF che torna in gara, ma solo per i Rally 4. Chissà che non possa il primo passo per il ritorno nel WRC.