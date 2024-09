Altro brutto colpo per Schumacher, speranze ormai svanite: era l’ultima possibilità

I fan di Schumacher hanno appena ricevuto una notizia davvero brutta: svanita definitivamente anche l’ultima possibilità.

I tantissimi appassionati di Formula 1 sperano ogni giorno di ricevere qualche notizia confortante sullo stato di salute di Michael Schumacher. Purtroppo difficilmente ci saranno sviluppi rilevanti da qui in avanti: dopo l’incidente del 29 dicembre 2013 sugli sci a Meribel il campionissimo tedesco non è più comparso in pubblico. I suoi stessi familiari, che lo assistono sempre con grande amore, hanno fatto capire che il Kaiser c’è ancora ma è ormai ‘diverso’.

Anche Mick Schumacher, quando non è impegnato con il suo doppio ruolo di pilota della Alpine nel campionato del mondo Endurance e pilota di riserva della Mercedes in F1, cerca sempre di stare al fianco del suo papà. I tifosi vorrebbero vedere di nuovo il figlio di Schumacher su una vettura di Formula 1 dopo l’esperienza (non felicissima) con la Haas, ma gli ultimi rumors sembrano chiudere nuovamente le porte a un possibile ritorno del giovane pilota nel Circus.

Nei giorni scorsi è infatti arrivata la notizia che Valtteri Bottas sarà ancora al volante della Sauber nel 2025, al fianco di Nico Hulkenberg. Le indiscrezioni precedenti parlavano di un possibile benservito per il finlandese a causa del suo ingaggio: niente di tutto questo, dato che Bottas pare abbia rinnovato il contratto per un’altra stagione.

Schumacher, che batosta: la notizia è appena arrivata

Tuttavia l’idea di puntare su un pilota più giovane è solo rimandata: nel 2026, quando la scuderia diventerà Audi, Bottas farà posto a un altro talento. Il profilo scelto dalla squadra non è però quello di Mick Schumacher: secondo quanto riportato dal media svizzero Blick, infatti, l’indiziato a sedersi al volante della Audi è Gabriel Bortoleto, pilota brasiliano attualmente in testa nel campionato di Formula 2 con l’Invicta Racing.

L’obiettivo è far diventare Bortoleto pilota di riserva della Sauber nel 2025 per poi inserirlo come pilota ufficiale Audi nel 2026. Per finalizzare questa operazione la scuderia deve però parlare con la McLaren, dato che oggi Bortoleto è sotto contratto con il team con sede a Woking.

L’accordo non è stato ancora raggiunto, anche se la McLaren ha già fatto capire di non volersi mettere di traverso: tuttavia non è chiaro se l’intenzione è quella di favorire una partenza definitiva di Bortoleto oppure accettare solo un trasferimento temporaneo.