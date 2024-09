Altra grande offerta prima dell’addio: l’icona Volskwagen. a meno di 100 euro al mese, sconto immediato senza incentivi

Pazzesca novità in casa Volkswagen, con il modello tanto amato che ora ha un costo davvero irrisorio e vantaggioso.

In terra tedesca vi è sempre stata una grande attenzione attorno al mondo dei motori e soprattutto non è mai mancata la volontà di dare forma a delle vetture a basso costo, ma allo stesso tempo anche prestazionali. Lo si vede con il caso della Volkswagen, con questo marchio che ha saputo unire qualità e prezzo come pochi altri prima di lei.

Si sa che gli inizi della grande storia del mondo Volkswagen non sono stati di certo dei più memorabili, soprattutto ricordando chi ha fatto partire il progetto. Nonostante questo, l’azienda ha saputo come “ripulirsi” di questa macchia e dare forma a una serie di “auto del popolo”, proprio come è il suo nome.

Una delle più popolari è come sempre la Golf, con la casa tedesca che però ha avuto modo anche di mettersi in evidenza con altri eccezionali modelli. Oltre alla Golf, anche la Polo risulta essere una delle più richieste sul mercato con il suo eccezionale rapporto tra la qualità e il prezzo, ma ora da Wolfsburg giungono altri eccezionali cambiamenti che rendono la vettura ancora più accessibile.

Volkswagen Polo: ora il prezzo è ancora più vantaggioso

Con la Polo siamo di fronte a una favolosa citycar, con questa che si mette in mostra con una lunghezza da 407 cm, una larghezza da 175 cm e un’altezza da 145 cm, il che le permette di essere omologata per cinque persone. Niente male anche la scelta dell’auto, con questa che ha un cruscotto digitale da 8 o da 10,3 pollici, senza poi dimenticare il display centrale che varia tra i 6,5 e gli 8 pollici.

Il motore base è un 3 cilindri da 999 di cilindrata che ha modo di erogare così un massimo di 80 cavalli, il che permette di toccare un picco massimo di 171 km/h. I consumi sono così di soli 5,3 litri ogni 100 km, con il prezzo per un’auto del genere che sono di 23.350 Euro, ma ora la casa tedesca dà modo di effettuare degli sconti eccezionali.

Le concessionarie Volkswagen danno la possibilità di effettuare degli sconti dal valore di 2360 Euro, senza poi dimenticare altri 3000 Euro di conti derivati dagli Ecobonus in caso di rottamazione di auto fino alla Euro2. In questo modo la Polo la si potrà avere per soli 18.190 Euro, con un anticipo di 2600 Euro, a seguire 35 rate da 98,99 Euro e infine una maxi rata finale dal valore di 15.287,24 Euro.