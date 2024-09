Rom-E 2024, il futuro arriva nella capitale: viaggio nella sostenibilità

Rom-E 2024 è un viaggio nell’avanguardia attraversata grazie alla sostenibilità. Nella capitale arriva il futuro dell’automobilismo.

L’evento si svolgerà dal 4 al 6 ottobre a Roma e permetterà a moltissime persone di confrontarsi con modelli all’avanguardia e di ultimo grido.

Il tema centrale dell’evento, che si svolgere per la quarta volta nella sua storia, sarà l’ecosostenibilità con il futuro che verrà analizzato a 360° sotto ogni tipo di sfaccettatura e facendo molta attenzione all’ambiente che in ambito di mobilità diventa sempre più centrale. Sono molte le iniziative in programma che attirano un pubblico sempre più ampio e interessato a svariati argomenti.

Saranno tre le giornate con l’apertura fissata al venerdì e lo svolgimento per tutto il weekend. Un evento questo che negli ultimi anni è diventato punto di snodo centrale per gli appassionati dell’elettrico e delle vetture a zero emissioni. L’obiettivo comune è quello di creare un futuro più verde per un mondo che proprio a causa dell’inquinamento ha dovuto subire numerosi sbalzi.

L’obiettivo dichiarato degli organizzatori è quello di sensibilizzare il pubblico su delle tematiche centrali per la salvaguardia ambientale del nostro pianeta sempre più a rischio col passare del tempo.

Rom-E 2024, tutti gli appuntamenti

L’evento Rom-E 2024 è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e inoltre da Roma Capitale. Il tutto è sostenuto dall’Assessorato Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti che è pronto a fornire il verde che è necessario proprio per la realizzazione della manifestazione.

Prenderanno parte all’allestimento anche Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda e Assessorato alla Mobilità. Vanno ricordati anche i supporti organizzativi messi a disposizioni da realtà importanti come Fondazione OnFoods, LifeGate, Remewable Matter e RDS.

Alle ore 9.00 di venerdì 4 ottobre si partirà con il convegno “La transizione verso una sostenibilità accessibile e reale”. L’ingresso è libero e potrete seguire il tutto alla Casa del Cinema a Villa Borghese. Ci saranno molti ospiti e anche altri panel con eventi attigui per un inizio di evento davvero straordinario.

Spazio anche agli amanti della cucina con un panel dal titolo “Food e sostenibilità” gestito da OnFoods e che affronterà il tema di come migliorare, attraverso il mangiare, il futuro del nostro pianeta. Verrà dunque analizzato il tutto anche da questo punto di vista, cercando di essere equilibrati nei giudizi e sempre pronti a riflettere su cosa ci potrebbe aiutare a vivere meglio e a lasciare un mondo migliore ai nostri figli e nipoti.