Mercedes Classe G, debutto in Italia: scelta Genova e il Salone Nautico

È stata scelta Genova e il Salone Nautico per il debutto italiano della Mercedes Classe G allo stand della casa automobilistica tedesca.

Presentata in versione elettrica e PureSpeed per grande attenzione da parte del pubblico di tutto il mondo.

Nella rassegna ligure della nautica si può ammirare fino al 24 settembre prossimo, alla banchina E stand sp20, il Sub elettrico Maybach Eqs che è sicuramente un prodotto di eccellenza che in molti hanno dimostrato di apprezzare. La versione a zero emissioni è stata presentata in quella che è la versione 580 Edition One. La carrozzeria è a telaio portante come anche quelle a gasolio e benzina.

Le sospensioni anteriori sono indipendenti a doppio braccio con un assale posteriore rigido di nuova concezione. La G con tecnologia Eq prende in carico quattro propulsori a elettroni da 423 kW che sono alimentati da batterie da 116 kWh, queste permettono un’autonomia di ben 116 km per ogni ciclo di ricarica Wltp.

Si tratta di una nuova versione di una classe che ha raggiunto splendidi risultati. Ora però andiamo a leggere anche le parole da parte degli addetti ai lavori che non possiamo tralasciare e che forniscono precise informazioni.

Mercedes Classe G, cosa c’è da sapere?

La Mercedes Classe G è sicuramente un modello di lusso che fa lustro a una casa automobilistica tra le più amate e quotate sul mercato. Si tratta di un modello di assoluto livello e che non potevamo non citare in questo momento.

Come riportato da Ansa, dalla Germania fanno sapere: “La Classe G elettrica può superare pendenze fino al 100% su superfici adeguate. Rimane stabile su pendenze laterali fino a 35°, e con una profondità massima di guado di 850 mm, supera di 150 mm la performance di quelle con motore tradizionale”.

Non si tratta dell’unica Mercedes presente al Salone Nautico di Genova. Questo perché c’è spazio anche per un nuovo concetto di auto sportiva con la Mercedes-Amg Pure Speed, una due posti molto particolare che sarà realizzata in appena 250 esemplari e di cui però non sappiamo ancora il corso.

Mirco Scarchilli, responsabile marketing communication experience della filiale italiana della Mercedes, ha specificato come riportato da Ansa: “La nautica rappresenta un territorio che ha forte affinità con i nostri brand. La partnership con il Salone di Genova ci offre una importantissima porta di accesso a un mondo con cui abbiamo in comune i valori di eccellenza, innovazione, performance e sostenibilità”.