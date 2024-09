Gp Singapore, F1: oggi le qualifiche e domani la gara, orari e dove guardare tutto

Oggi si sono svolte le qualifiche per il Gran Premio di Singapore della Formula 1, domani sarà il momento della gara.

Dove guardare tutto e gli orari per seguire una splendida giornata di sport tra marmitte e sorpassi, curve e velocità.

Oggi si sono disputate le qualifiche che hanno regalato quella che sarà la griglia di partenza di domani, la seguente:

Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Mercedes) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Nico Hulkenberg (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Yuki Tsunoda (RB) Charles Leclerc (Ferrari) Carlos Sainz (Ferrari) Albon A. (Williams) Colapinto F. (Williams) Perez S. (Red Bull) Magnussen K. (Haas) Ocon E. (Alpine) Ricciardo D. (RB) Gasly P. (Alpine) Bottas V. (Kick Sauber) Zhou G. (Kick Sauber) Stroll L. (Aston Martin)

Saremo dunque pronti a una gara davvero straordinaria nella quale protagonista potrebbe essere ancora una volta il talento del giovane Lando Norris che partirà dalla prima casella rettangolare con la sua McLaren. Dietro spinge Max Verstappen con la Red Bull, mentre in seconda fila ci saranno le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell.

Male la Ferrari che si posiziona nona e decima con i suoi piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz. Andiamo a vedere ora dove seguire l’evento e le anticipazioni.

Gp di Singapore, orario e pronostici

Il Gp di Singapore 2024 partirà ufficialmente, dopo prove e qualifiche, domani quando alle ore italiane 9.30 sarà il momento dell’F1 Academy Gara 2 dopo la 1 svolta oggi. Alle 12.30 invece sarà il momento del Paddock Live e alle 14 si scenderà in pista con la gara vera e propria.

Seguono alle ore 16.00 Paddock Live, alle 16.30 il debriefing, alle 17.00 Notebook e alle 17.15 Race Anatomy. Questo è come l’evento sarà diviso da Sky sui suoi canali dedicati alla Formula 1 con grande attesa per diversi piloti pronti a continuare una stagione incredibile e altri alla ricerca di rivincite.

A sette gare dalla fine del campionato mondiale di Formula 1 in testa c’è Max Verstappen, che oggi partirà come terzo, a 313 punti grazie a 7 vittorie. Nelle ultime gare non è andato molto bene, con un solo podio nelle ultime cinque. Dietro di lui c’è il talento britannico di Lando Norris, oggi dalla prima casella, che però a 254 è ancora un po’ lontano e che quest’anno ha vinto due gare, raggiungendo il podio però per ben otto.

La pista dirà il resto in una gara fondamentale per Norris per riaprire tutto verso la vittoria finale.