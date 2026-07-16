Un ragazzo con un casco rosso e il futuro appeso a un filo: tra messaggi in codice via radio, sguardi nel box e telefoni che squillano, il destino di un inglese in tuta Haas è tutto fuorché scritto.

Bearman e la Seduzione Red Bull: Incertezze sul Futuro dell’Inglese della Haas

C’è un dettaglio che nel paddock non passa mai inosservato: quando un pilota sorride poco il giovedì, di solito c’è di mezzo il futuro. Nel caso di Oliver Bearman, il sorriso è educato ma corto. L’inglese della Haas è dato in scadenza o con opzioni non pubbliche. Nessuno conferma nulla. Nessuno smentisce. E questo, in Formula 1, dice già molto.

Bearman ha messo il suo nome sulla mappa in un modo che non si dimentica. Nel 2024, chiamato all’ultimo, ha corso con la Ferrari a Jeddah e ha chiuso in zona punti. P7, pulito, senza un passo falso. A 18 anni. È un dato che resta, come restano il doppio titolo di F4 nel 2021 e la crescita nella Ferrari Driver Academy. La stoffa c’è. La freddezza pure. Il resto dipende da come si muove il mercato piloti.

Qui entra in scena la parola che nessuno vuole pronunciare troppo presto: contratto. Si parla di un accordo breve, forse con clausole. Fonti nel paddock non sono allineate e la squadra non commenta. Tradotto: Bearman deve correre forte oggi senza sapere chi sarà al muretto domani. E per un rookie inglese che impara in fretta, l’incertezza pesa quanto un decimo al giro.

A metà del giro, ecco la curva che tutti aspettano: la “seduzione” Red Bull. Non servono fanfare per capirne l’attrazione. Il gruppo con Milton Keynes e VCARB ha una filiera chiara, aggiorna spesso la line-up e mette i giovani davanti a scelte nette. È un ecosistema duro ma meritocratico, dove un talento può scalare in fretta. Detto questo, non risultano contatti ufficiali né offerte confermate per Bearman. Si parla, si valuta, si soppesa. Fa parte del gioco. Ma il fascino è reale: chiunque punti in alto sente il richiamo di una struttura capace di vincere il domenica sì e l’altro pure.

Perché Bearman piace a tutti

La risposta è semplice. È rapido nel giro secco. Ha gestione gara matura. Ha già dimostrato di saper leggere le gomme e tenere la mente sgombra sotto pressione. E sa comunicare al box con chiarezza. In un team come Haas, che costruisce i punti con ordine e pazienza, profili così valgono oro. Il suo ritmo medio, quando la macchina resta nella finestra giusta, è competitivo. E la curva d’apprendimento è ripida, nel senso giusto.

La giostra del mercato piloti

Cosa succede adesso? Tre scenari. Rinnovo con Haas, magari con opzione esercitabile più avanti. Via prudente, ma solida. Cambio all’interno della galassia Ferrari, se si libera uno spiraglio. Percorso coerente col suo passato. Valutazione esterna: qui il nome Red Bull torna, insieme ad altre caselle che potrebbero aprirsi tardi. Al momento, però, non ci sono dati certi su trattative in corso.

In fondo, la scelta sarà una questione di tempo e cornici: dove può crescere di più in due anni, non in due mesi. E quale squadra gli chiede meno compromessi tecnici per lo stesso chilometraggio emotivo. Lo vedo così: Bearman seduto nel box, casco sulle ginocchia, la pista che ribolle fuori. La visiera è chiusa, ma lo sguardo guarda avanti. A volte la piega migliore non è quella più veloce. È quella che ti lascia tutto lo spazio per accelerare dopo. E tu, al suo posto, quale curva prenderesti?