Vasseur elogia Leclerc: ‘Il pilota perfetto per la Ferrari, una scommessa vincente’

Un passaggio di testimone tra prudenza e ambizione. In casa Ferrari, Vasseur mette la faccia su una scelta che parla al cuore e alla testa: continuare con Leclerc non come ripiego, ma come orizzonte.

A Maranello le decisioni pesano. Le senti scendere sulle officine come un cambio di temperatura. Quando il team principal prende la parola, capisci che la rotta è segnata. Questa volta, la direzione è chiara: fiducia piena a Charles Leclerc. Non per convenzione. Per convinzione.

Frederic Vasseur non è un uomo da slogan. È un ingegnere che misura. Prima osserva, poi decide. Con Leclerc lo fa da anni: dagli inizi in Alfa Romeo, all’approdo in Ferrari nel 2019, fino alle curve più complicate dell’era recente. La sensazione è che il rinnovo arrivi al momento giusto. Senza clamori, con un’idea precisa.

Leclerc non è soltanto il talento luminoso di Monza 2019. È il pilota che ha imparato a limare gli estremi. Ha metabolizzato errori, pressioni, attese. Lo si è visto a Monaco nel 2024: pole pulita, gestione gara matura, nessuno strappo inutile. Una vittoria “di fino”, che racconta crescita e misura.

Perché il rinnovo conta ora

Il rinnovo è pluriennale, ma la durata non è stata comunicata. Un dettaglio rivelatore: conta più il progetto che il calendario. Vasseur lo sa. Con Leclerc ha un profilo che unisce velocità pura e disciplina. Le qualifiche parlano da sole: oltre venti pole position in carriera e una costanza che tiene la Ferrari davanti quando conta il giro secco.

In gara il passo è cambiato. La gestione gomme è più dolce. Le scelte al muretto, quando funzionano, trovano nel monegasco un esecutore lucido. Il 2024 lo ha confermato: macchina più bilanciata, affidabilità in crescita, meno sbavature. Qui pesa il lavoro “invisibile”: ore di simulatore, feedback puntuali agli ingegneri, un linguaggio condiviso che accorcia i tempi di sviluppo.

C’è anche un tema identitario. Leclerc parla italiano, conosce la cultura del box, abbraccia i tifosi senza filtri. La Ferrari ha bisogno di un volto che tenga insieme orgoglio e progetto. Lui ci riesce. Non per recita, ma per indole.

Carattere e futuro condiviso

Vasseur costruisce squadre, non album di figurine. L’arrivo di Lewis Hamilton nel 2025 alza l’asticella. Qui Leclerc diventa cartina di tornasole: convivenza, responsabilità, spinta interna. Una coppia così pretende una base solida. Il capitano non va nominato, va riconosciuto. In pista e nel reparto corse.

Sul tavolo c’è anche la dimensione economica. Un contratto lungo dà stabilità a partner e talenti tecnici. Significa poter pianificare aggiornamenti, investire su aerodinamica, power unit, uomini chiave. Vasseur sa che una scommessa vincente non è un colpo di fortuna: è una sequenza di scelte coerenti.

E allora sì, “pilota perfetto” è un’espressione forte. Ma qui non indica infallibilità. Indica combaciare. Leclerc combacia con questa Ferrari: fame, velocità, memoria corta sugli errori e lunga sul lavoro. È più di una promessa: è una direzione.

Resta una domanda, semplice e scomoda: quanto siamo disposti ad attendere perché questa fiducia diventi titolo? Intanto, nelle notti di Maranello, i banchi prova cantano. E l’idea che il rosso torni riferimento non sembra più una nostalgia, ma un rumore che si avvicina.