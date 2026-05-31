Antonelli Ottimista sulla ‘Coppa Telaio’: Paragona la Sua Squadra alla Ferrari e Discute le Sfide dell’ADUO

Un tecnico che crede nelle persone prima ancora che nei numeri. Antonelli rilancia la sua rincorsa alla “Coppa Telaio”, prende la Ferrari come esempio di resilienza e mette sul tavolo l’ostacolo vero: l’ADUO, il luogo dove le decisioni pesano più dei cavalli. È un racconto di fiducia, attrito e piccoli margini che cambiano stagioni.

Antonelli non cerca alibi. Parla di squadra, di mani sporche di lavoro, di una “Coppa Telaio” che per lui vale come bussola quotidiana. Non è una classifica ufficiale. È un modo di dire, usato nel paddock, per isolare il contributo del telaio da tutto il resto. In pratica: capire quanto rende la vettura “nuda”, al netto di motore e fortune del weekend.

In questo clima, la frase che rimbalza è un’altra: il recente commento del leader del mondiale sulla possibilità di un recupero della Ferrari. Tradotto: il gap non è una sentenza. È un invito a tenere il passo. Antonelli lo prende sul serio. Guarda in alto, ma con pragmatismo.

Il parallelo con la Ferrari

Perché proprio Ferrari? Perché, quando azzecca il pacchetto, ribalta l’umore del campionato. È già successo. Nel 2024 ha vinto a Melbourne con Sainz e a Monaco con Leclerc: due tappe che richiedono qualità diverse e che indicano una base solida. E non è un caso isolato: nel 2023 la McLaren ha trovato quasi mezzo secondo al giro tra Austria e Silverstone con un upgrade profondo. In questa epoca è normale vedere salti di 0,3–0,5 secondi al giro dopo aggiornamenti mirati su fondo, raffreddamento e gestione gomme. Sono ordini di grandezza noti agli addetti ai lavori, non magie.

Qui Antonelli piazza il suo parallelo: “Se loro possono, anche noi.” Non è romanticismo. È metodo. La “Coppa Telaio” chiede disciplina: valutare il pacchetto con dati puliti, comparare stint omogenei, leggere l’aderenza meccanica separando l’effetto della gomma. E poi avere il coraggio di tagliare ciò che non funziona. Lo dicono i numeri delle ultime stagioni: i recuperi veri arrivano dove i processi sono chiari e rapidi. Gli esempi non mancano, e chi segue il campionato lo sa.

Le sfide dell’ADUO

Poi c’è l’ADUO. Se ne parla, ma senza dettagli pubblici certi. È un’area operativa, un incrocio tra analisi e decisione, dove si allineano assetti, uso delle gomme, priorità degli aggiornamenti. Non c’è una scheda ufficiale da citare, e vale la pena dirlo con trasparenza. Ma la sostanza è intuibile: lì si gioca il tempo di reazione. Lì si vincono o si sprecano weekend.

Cosa significa, in concreto? Ridurre la latenza tra pista e fabbrica. Avere un ciclo feedback–decisione sotto le 24–48 ore quando arrivano i dati del venerdì. Mantenere stabile il bilanciamento tra FP3 e gara, perché un’auto nervosa in ingresso curva paga sempre sul lungo. E soprattutto, separare cause ed effetti: un’uscita dalla finestra termica della gomma può sembrare carenza di carico, ma non lo è. In tanti team il salto di qualità non è nel CFD; è nella semplificazione di ciò che conta.

Per questo Antonelli insiste sulla “Coppa Telaio”: è un antidoto al rumore. Ti costringe a leggere la macchina prima delle scuse. Il richiamo alla Ferrari non è un poster in officina, è un promemoria: il recupero arriva quando il dettaglio diventa cultura, non eccezione. E l’ADUO serve a questo, a dare ritmo al coraggio.

Alla fine, tutto torna al lettore. Quanta fiducia diamo ai processi quando i risultati tardano? La prossima volta che vedremo una vettura galleggiare tra cordoli e vento, proveremo a chiederci: qual è la nostra “coppa” personale, quella che ci fa tenere la rotta anche quando la classifica non ci premia ancora?