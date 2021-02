Meteo e traffico in autostrada: coda di 8 Km in A12, nevicate al Sud

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 26 gennaio 2021. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni quasi ovunque, salvo piovaschi locali tra Molise e Foggiano. Nevica sulle Alpi occidentali oltre quota 600 metri e sull’Appennino meridionale, ma si tratterà di fenomeni che al Sud andranno affievolendosi nel corso della notte. Le temperature minime subiranno un calo e si attesteranno tra -2 e 3 gradi, mentre in Sicilia si toccheranno i 10 gradi.

Mercoledì 27 gennaio nevicherà sull’intera fascia alpina oltre i 700 metri, cieli poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, piovaschi sparsi tra Molise e Puglia centrale. Le massime resteranno stazionarie e oscilleranno fra 7 e 12 gradi. Dal pomeriggio nuvolosità in progressione al Sud ma senza fenomeni degni di rilievo.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano sulla A8 Milano-Varese tra Fiera Milano e Bivio A8/Tangenziale Ovest MI per lavori in corso. In Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) l‘uscita di Poasco è chiusa al traffico fino alle 23:00 del 31/01/2021 provenendo da Milano – Piazzale Corvetto per lavori.

In Liguria sulla A12 Genova-Livorno coda di 8 km tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova Nervi.

In Toscana sulla A1 Bologna-Roma (Km 292 – direzione: Milano) corsie di sinistra chiuse tra Firenze sud e Firenze Scandicci.

In Abruzzo sulla A25 Torano-Pescara vento forte tra Cocullo e Pratola Peligna-Sulmona.

Nel Foggiano sulla A16 Napoli-Canosa prevista neve tra Lacedonia e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto. Stessa situazione in A14 Pescara-Taranto tra Termoli e Bivio A14/SS7 Appia.

In Campania sulla Tangenziale di Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per veicoli pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23 del 31/01/2021 per lavori in corso.