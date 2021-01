Noleggio a lungo termine FORD Puma 1.0 Ecoboost Hybrid: ecco perché sceglierla!

Percorrendo il tempo a ritroso ci si ricorderà di come la Ford Puma fosse una vettura dalla linea sportiveggiante. Oggi è un crossover rialzato da terra in grado di soddisfare una buona platea di pubblico. La base costruttiva è la stessa della Ford Fiesta, ma l’estetica della nuova FORD Puma 1.0 Ecoboost Hybrid è accattivante, dinamica, giovanile e mantiene ugualmente un tratto sportivo.

Inoltre, se non si è propensi per l’acquisto secco, il noleggio lungo termine di questo veicolo diventa una piacevole scoperta per chi desidera guidare un veicolo con la formula NLT, traendone tutti i vantaggi.

Caratteristiche tecniche della Ford Puma 1.0 Ecoboost Hybrid

Il motore tricilindrico Ecoboost benzina da 1.0 di cilindrata offre grande brillantezza grazie a prestazioni che lasciano davvero soddisfatti durante la guida. La novità è rappresentata dall’ausilio elettrico grazie al sistema mild hybrid a 48 Volt che sostiene una complessiva potenza fino a 155 cv. Il baule si ritrova leggermente ampliato rispetto alla Fiesta, ma ciò che colpisce sono alcune soluzioni intelligenti che rendono più semplice la vita di tutti i giorni a bordo, come il doppio fondo, utile per impieghi lavorativi.

Spesso si pensa che la formula del noleggio a lungo termine sia una pratica solitamente pensata per le aziende. In realtà è una soluzione interessante e vincente anche per la clientela privata, che ha la possibilità di scegliere il noleggio lungo termine senza anticipo, anche per questo piacevole veicolo. La Ford Puma 1.0 Ecoboost ibrida regala piacevoli sensazioni alla guida, grazie ad un propulsore che eroga potenza senza affanni e ad un telaio ottimamente studiato per fornire la giusta dinamicità. Lo schema sospensivo è valido e offre un buon comfort.

Pensando alla tipica clientela delle soluzioni con noleggio lungo termine può realmente risultare una valida alternativa a tante altre vetture. Estetica accattivante, guida dinamica, piacere di guida, sospensioni confortevoli, motore brillante, volante reattivo: sono tutti plus che invitano il cliente a scegliere il noleggio lungo termine FORD Puma 1.0 Ecoboost Hybrid.

Perchè sceglierla

Scegliere la FORD Puma 1.0 Ecoboost Hybrid si rivela una soluzione intrigante sotto diversi aspetti. Innanzitutto a livello estetico la macchina si fa apprezzare per le sue linee muscolose: nonostante non sia un mostro di dimensioni, appare più grande di quella che in realtà e offre una grande sensazione di agilità. Questo favorisce anche i tragitti quotidiani in città o in strade strette, sia in paese che in montagna. Si tratta di un veicolo a tutto tondo, ossia in grado di soddisfare più target di clientela: dal single alla coppia, fino alla piccola famiglia, senza disdegnare chi usa l’auto per lavoro, come ad esempio rappresentanti e liberi professionisti, siano essi giovani o persone di mezza età.

Nonostante la piccola cilindrata, che comunque aiuta a contenere i consumi, la vettura riesce a regalare apprezzabili viaggi anche durante tragitti non necessariamente a stretto raggio di azione, altro motivo in più per strizzare l’occhio al noleggio lungo termine anche per chi userebbe la Nuova Ford Puma ibrida per scopi lavorativi.

La versatilità è un pregio che orienta la scelta: agile su asfalto, ma sicura anche su fondi leggermente sterrati o in terra battuta, magari per una scampagnata in montagna. E scegliendo FORD Puma 1.0 Ecoboost Hybrid, acquistabile grazie al noleggio lungo termine, non si ha nemmeno la preoccupazione per eventuali costi imprevisti.