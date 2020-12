Traffico in autostrada, 21 dicembre: banchi di nebbia al Centro-Sud

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 21 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Sarà una giornata di tempo stabile su quasi tutta la Penisola, con cieli sereni o poco nuvolosi. Addensamenti cumuliformi sul Nordovest e la Toscana: al mattino piogge sulle Alpi occidentali, dal pomeriggio in estensione su Alpi centrali, Liguria e Toscana settentrionale. Le temperature massime saranno comprese fra 7 e 11 gradi al Settentrione, fra 11 e 16 gradi al Centro-Sud.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Como sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 37.1 – direzione: Svizzera) coda di 1 km tra Como Centro e Como Monte Olimpino per lavori in corso. A Milano Sud sulla Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) Poasco in entrata è chiuso al traffico fino alle 21:00 del 31/01/2021 verso Autostrada Milano-Napoli per lavori.

In Toscana sulla A11 Firenze-Pisa nord nebbia a banchi tra Altopascio e Lucca est. Nebbia anche sulla A1 Firenze-Roma tra Firenze sud e Valdarno e tra Monte San Savino e Fabro.

Alle porte della Capitale sulla A1 Diramazione Roma sud – GRA (Km 20 – direzione: G.R.A.) coda di 1 km tra Torrenova e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A.

In Campania, nei pressi di Benevento, sulla A16 Napoli-Canosa nebbia a banchi tra Avellino Ovest e Benevento. Medesima situazione più ad Est tra Vallata e Lacedonia.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per veicoli pesanti con peso superiore alle 7.5 tonnellate tra Cava de’ Tirreni e Salerno fino alle 18:00 del 31/12/2020.

In Puglia banchi di nebbia sulla A14 Bari-Taranto tra Acquaviva Delle Fonti e Mottola con visibilità 100 metri. In A14 Pescara-Bari (Km 610.5 – direzione: Pescara)

Canosa in entrata è chiuso al traffico verso Pescara per Verifica tecnica. Entrata consigliata verso Pescara: Cerignola est.