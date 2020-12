Traffico in autostrada, 19 dicembre: banchi di nebbia al Centro-Sud

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 19 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli nuvolosi al Nord, con possibili piovaschi in bassa Lombardia e rovesci diffusi tra Liguria e Toscana. Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Sud, pur con qualche isolato fenomeno locale su Puglia centrale e Sicilia orientale. Le temperature massime sono attestate tra 8 e 10 gradi al Nord, fra 12 e 17 gradi sul resto della Penisola. Dal pomeriggio sera una perturbazione arrecherà piogge e temporali su Sicilia e Calabria jonica.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sul Raccordo Fiera di Milano l’uscita di Accesso Nord-est Fiera Milano è chiusa al traffico fino alle 18:00 del 20/12/2020 provenendo da A52 Tangenziale Nord per lavori. Uscita consigliata provenendo da A52 Tangenziale Nord: Nodo di Pero su A4 Torino-Trieste.

In Emilia Romagna sulla A1 Milano-Bologna (Km 90.5 – direzione: Napoli) traffico rallentato tra Fiorenzuola e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per lavori in corso.

In Toscana sulla A1 DIRETTISSIMA (Km 27.96 – direzione: Firenze) code a tratti tra Bivio A1-Variante e Firenzuola per il transito di un trasporto eccezionale. Sulla A1 Bologna-Firenze nebbia a banchi tra Rioveggio e Aglio KM 255. Sulla A11 Firenze-Pisa nord

nebbia tra Prato Ovest e Montecatini Terme.

In Abruzzo sulla A25 Torano-Pescara (Km 121.6 – direzione: Pescara) l‘uscita di Cocullo è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 21/12/2020 provenendo da Autostrada Roma-Teramo per lavori. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Roma-Teramo: Pratola Peligna-Sulmona.

Sulla A1 Roma-Napoli nebbia tra Cassino e San Vittore con visibilità 100 metri. Nebbia anche in A16 Napoli-Canosa tra Candela e Cerignola Ovest con visibilità 80 metri e sulla A14 Bari-Taranto tra Gioia del Colle e Mottola con visibilità 70 metri.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno divieto di transito per veicoli pesanti con peso superiore alle 7.5 tonnellate tra Cava de’ Tirreni e Salerno fino alle 18:00 del 31/12/2020.